«Социальное такси» в Мурманской области стало доступнее: новые категории граждан могут воспользоваться услугой

В 11 муниципальных образованиях Мурманской области предоставляется услуга «Социальное такси», которой могут воспользоваться отдельные категории граждан, которые испытывают трудности при передвижении на общественном транспорте.

Специализированное транспортное средство позволяет осуществлять комфортную и безопасную доставку маломобильных людей к социально значимым объектам.

Расширена категория граждан, имеющих право на ее оказание: теперь данной услугой могут воспользоваться участники специальной военной операции, которые до установления статуса инвалида боевых действий или в период временного ограничения в передвижении нуждаются в перевозке из аэропорта, железнодорожного вокзала к месту проживания, в медицинские организации.

Уточнен перечень граждан, которые могут воспользоваться услугой в первоочередном порядке. К ним относятся лица, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», граждане, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, а также ветераны боевых действий из числа участников специальной военной операции.

Проезд граждан осуществляется на льготных условиях с оплатой 25% стоимости проезда. В 2024 году «Социальным такси» были перевезены 1225 человек.

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, услуга «Социальное такси» было запущено в Мурманской области в рамках плана «На Севере — жить» по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Подробная информация об услуге размещена на сайте регионального Министерства труда и социального развития.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/