Социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам начислят автоматом

С 2022 года для назначения социальной доплаты к пенсии от граждан больше не потребуется подавать заявления и предоставлять какую-либо информацию. Доплата будет назначаться проактивно со дня назначения пенсии, пояснили в Пенсионном фонде России.

Для расчёта доплат к социальным пенсиям применяется прожиточный минимум пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, его специально для этих целей закрепляют в законодательства на год вперёд. Напомним, на 2021 год федеральный прожиточный минимум пенсионера составит 10022 рубля.

Для всех неработающих пенсионеров с общей суммой доходов ниже величины ПМП в регионе его проживания предусмотрена федеральная или региональная социальная доплата, напомнили в ПФР.

В случае, если пенсию установят ниже величины ПМП, территориальный орган ПФР проверит сведения из Единой государственной информационной системы соцобеспечения или направит запрос в соответствующий уполномоченный орган.

«Если после получения и обработки информации доход пенсионера по-прежнему будет ниже минимального, территориальный орган фонда сам установит необходимую сумму и уведомит об этом пенсионера в течение трёх рабочих дней», — пояснили «РБК» в Пенсионном фонде.