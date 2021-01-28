Мурманская область. Арктика (16+)28.01.21 16:30
Социальные дома превращаются в аварийные?
«Олимпийская деревня» потихоньку разваливается? Такой вопрос возникает после того, как прочитаешь сообщение в группе «ЖКХ-51: отзывы, советы, общественный контроль» в соцсети «ВКонтакте», в котором жители дома №22 по проспекту Героев-североморце жалуются на зияющие дыры в фасаде здания: «Относительно новый «веллеровский» дом - Героев-североморцев, 22. Части фасада уже отвалились. В отверстия или дыры заливал дождь, сейчас засыпает снег... А под этими фасадными плитками же утеплитель?! Это нормально, что он в себя будет впитывать влагу?», - возмущается автор поста.
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светлый
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