Социальные дома превращаются в аварийные?

«Олимпийская деревня» потихоньку разваливается? Такой вопрос возникает после того, как прочитаешь сообщение в группе «ЖКХ-51: отзывы, советы, общественный контроль» в соцсети «ВКонтакте», в котором жители дома №22 по проспекту Героев-североморце жалуются на зияющие дыры в фасаде здания: «Относительно новый «веллеровский» дом - Героев-североморцев, 22. Части фасада уже отвалились. В отверстия или дыры заливал дождь, сейчас засыпает снег... А под этими фасадными плитками же утеплитель?! Это нормально, что он в себя будет впитывать влагу?», - возмущается автор поста.























