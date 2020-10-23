Социальные доплаты к пенсии северян увеличатся в 2021 году

В Мурманской областной Думе на очередном заседании комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой парламентарии обсудили законопроект об установлении нового прожиточного минимума для пенсионеров на 2021 год с целью определения социальной доплаты к пенсии.

Надежда Максимова, напомнила, что в конце сентября региональный парламент принял аналогичный закон, и прожиточный минимум для пенсионеров был увеличен до 15066 рублей:

«Предложено установить в будущем году новую величину прожиточного минимума в размере 15873 рублей, что превышает показатель 2020 года почти на 1500 рублей. Средства для доплаты в бюджетах предусмотрены. Большая часть выделяется из федеральной казны, а из областного бюджета дополнительно будет направлено порядка 372 миллионов рублей. По прогнозам доплату к пенсии в 2021 году получат почти 19 тысяч человек, а её средний размер составит 5600 рублей».

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Также комитет поддержал законопроект, который урегулирует предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Мурманской области. В частности, уточнено понятие категории лиц старшего возраста. Речь идёт о «Детях войны», которые после принятия нового закона смогут одновременно получать и региональную ежемесячную денежную выплату (РЖКВ), и ежемесячную жилищно-коммунальную выплату (ЕЖКВ). Кроме того, законопроект устанавливает право «Детям войны» получать ежегодную единовременную выплату к Дню Мурманской области (28 мая) и 50% компенсацию проезда к месту отдыха и обратно раз в два года.

Кроме того, депутаты поддержали проект закона, который позволяет работникам организаций, финансируемых из средств областного бюджета и расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, перенести свой отпуск и воспользоваться правом на оплату проезда к месту отдыха и обратно с 2020 на 2021 год.

«Это связано с тем, что в регионах, где привыкли отдыхать наши земляки, были введены карантинные меры, и многие северяне не смогли выехать на отдых. После принятия областной Думой этого закона, люди могут реализовать своё право на компенсацию проезда в отпуск и обратно в 2021 году», - подчеркнула Надежда Максимова.

Комитет рекомендовал областной Думе также поддержать обращение белгородских законодателей в правительство РФ по вопросу включения заболевания спинальной мышечной атрофии в перечень заболеваний, по которым осуществляется централизованная закупка лекарственных препаратов Министерством здравоохранения РФ.