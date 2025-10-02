Социальные обязательства, обороноспособность, национальные цели: «Единая Россия» обеспечит финансирование народной программы в проекте бюджета

Планы по реализации положений главного партийного документа, составленного на основе предложений и пожеланий людей, партия оставляет неизменными, даже несмотря на весьма непростую ситуацию в стране, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии. В ней приняли участие координаторы направлений народной программы и представителями федеральных министерств.

«Все обязательства, которые зафиксированы в народной программе, партия продолжает выполнять в срок и в полном объёме. На её реализацию уже направлено более 17 триллионов рублей из федерального бюджета за истекшие три года», — подчеркнул он.

Партия участвует во всех этапах работы над главным финансовым документом: от подготовки проекта в правительстве до работы над ним в Госдуме, последовательно отстаивая статьи, связанные с народной программой.

«В проекте бюджета, который внесён в нижнюю палату, уже учтены многие наши инициативы. В частности, это финансирование фонда поддержки участников спецоперации, адресная помощь семьям с детьми, включая вопросы материнского капитала, больничных для молодых родителей, пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, семейной ипотеки и многое другое», — пояснил он.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев добавил, что у «Единой России» есть ряд принципиальных направлений, по которым хотелось бы, чтобы финансирование в бюджете ни в коем случае «не падало».

«Это основополагающие положения, такие как ремонт школ, социальная газификация — по ним решения принимались публично на партийных съездах. Между первым и вторым чтением мы вернёмся к обсуждению этих вопросов. Естественно, главное и необходимое — вопросы, связанные с национальной безопасностью. Но по этим положениям как минимум надо сохранить финансирование», — сказал он.

Как подчеркнул министр финансов Антон Силуанов, в проект федерального бюджета уже вошли положения народной программы.

«В рамках направления «Крепкая семья» размер маткапитала проиндексирован на 6,8% — на уровне инфляции. Нововведение следующего года — ежегодная семейная налоговая выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Часть уплаченного НДФЛ будет возвращаться семьям, что станет весомой поддержкой. В 2026 году на эти цели предусмотрено около 120 миллиардов рублей», — рассказал он.

Также в проект бюджета вошли положения о ежегодной индексации социальных обязательств; индексации страховых пенсий неработающих и работающих пенсионеров; ежегодном повышении прожиточного минимума; продлении маткапитала до 2030 года; поддержке субъектов РФ – в том числе, обеспечении регионами первоочередных обязательств и программных мероприятий партии, реализации 10 индивидуальных программ социально-экономического развития, расселении аварийного жилья, реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры; обеспечении обороны и безопасности страны.

Помимо этого, «Единая Россия» в проекте бюджета на 2026-2028 годы предусмотрела средства на капремонт 2091 школы. Всего за пять лет отремонтируют почти 9,3 тысячи школ. По решению Президента программу распространили на колледжи и детские сады - со следующего года средства заложены на 1150 детских садов и 832 здания СПО. До 2030 года отремонтируют 800 общежитий. Горячее питание получат 6,9 миллиона младшеклассников, почти миллион педагогов – доплаты за классное руководство. Продолжится партийная программа по обновлению парка школьных автобусов – ежегодно три тысячи автобусов будут направлять в регионы.

Кроме того, партии удалось увеличить финансирование некоммерческого сектора – в общей сложности более 460 миллиардов рублей направлены на эти цели.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул: сила «Единой России» и сила нашего государства — в единстве.

«Очень важно, чтобы граждане страны, избиратели «Единой России», слышали о том, что многотрудная работа государства по выполнению национальных целей развития, достижению важнейших социальных показателей, развитию здравоохранения, образования, социальной сферы, спорта, продолжается, даже несмотря на нынешний этап. Потому что именно это будет использоваться нашими врагами для того, чтобы попытаться раскачать ситуацию — мы всё равно развиваемся. Консолидированное голосование является ключевым фактором наших дальнейших успехов. Только таким образом мы сможем работать в будущем. А мы сейчас уже начинаем работу над новой версией народной программы, с которой выйдем к избирательным в следующем году», — резюмировал он.

Фото центрального сайта «ЕР».