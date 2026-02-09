Мурманская области вошла в список регионов, где средняя пенсия превышает 30 тысяч рублейМурманские областные театры вошли в федеральную программу «Большие гастроли» на 2026 год
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.02.26 17:00

Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,8%

Социальные пенсии с 1 апреля планируется проиндексировать на 6,8%, сообщает пресс-служба Минтруда РФ. «Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2026 году она составит 6,8%. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн пенсионеров, из которых около 3,6 млн человек - получатели социальных пенсий и около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения», - приводит в сообщении пресс-служба ведомства слова министр труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Проект постановления правительства об уровне индексации в 2026 году размещён для общественного обсуждения, уточнили в министерстве. Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год, говорится в сообщении.

Минтруд РФ напоминает, что получатели социальных пенсий - это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии; гражданам, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.

В свою очередь получатели государственного пенсионного обеспечения - это участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава, отмечают в министерстве.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,8%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 97 копеек, доллар прибавил почти 60 копеек-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане поблагодарили администрацию города за эффективную работу в сложный период нарушения электроснабжения-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»