Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,8%

Социальные пенсии с 1 апреля планируется проиндексировать на 6,8%, сообщает пресс-служба Минтруда РФ. «Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2026 году она составит 6,8%. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн пенсионеров, из которых около 3,6 млн человек - получатели социальных пенсий и около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения», - приводит в сообщении пресс-служба ведомства слова министр труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Проект постановления правительства об уровне индексации в 2026 году размещён для общественного обсуждения, уточнили в министерстве. Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год, говорится в сообщении.

Минтруд РФ напоминает, что получатели социальных пенсий - это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии; гражданам, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.

В свою очередь получатели государственного пенсионного обеспечения - это участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава, отмечают в министерстве.