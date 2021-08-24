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Мурманская область. Арктика (16+)24.08.21 14:00

Социальные предприниматели могут получить грант до 1 млн рублей

Правительство Мурманской области расширяет перечень мер поддержки социальных предпринимателей. С сегодняшнего дня стартует приём заявок на получение гранта для субъектов МСП на реализацию проектов в социальной сфере.

«Максимальный размер гранта составит до одного миллиона рублей. Денежные средства можно направить на аренду помещения, покупку оборудования и расходных материалов», – сказал губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании.

Грант предоставляется при условии софинансирования социальным предприятием расходов, связанных с реализацией проекта, в размере не менее 50% от общей суммы затрат.

Порядок предоставления данного вида государственной поддержки размещен на официальном портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области в разделе формы и виды поддержки.

Приём документов осуществляется до 21 сентября по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого,  1, НМКК «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области».

Более подробную информацию можно получить у специалистов НМКК «ФОРМАП» по телефону 8 (8152) 411-122 (доб.207) и Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области по телефону 8 (8152) 486-907.

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