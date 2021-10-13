Социальные специалисты региона осваивают новые техники и инструменты работы с семьями и детьми

Детская деревня «SOS Кандалакша» продолжает реализацию проекта «ПримириМы!», получившего поддержку Министерства труда и социального развития Мурманской области по результатам конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций региона на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию социально значимых программ (проектов) в сферах социального обслуживания и социальной защиты граждан.

В рамках реализации проекта 12 октября специалисты подразделения профилактики социального сиротства Детской деревни «SOS Кандалакша» провели второй обучающий семинар «Медиация как альтернативный способ мирного урегулирования конфликтов, восстановления и улучшения детско-родительских и супружеских отношений», в котором приняли участие специалисты, работающие с семьями и детьми Ковдора. Занятие состоялось в офисе «Обособленного подразделения сопровождения приёмных семей в г.Ковдор».

В ходе работы 15 специалистов в тренинговом режиме расширили свои знания о медиации как мирном, досудебном, взаимовыгодном, комфортном и эффективном способе урегулирования споров и конфликтов. Программа встречи предусматривала не только получение теоретических знаний, участники смогли на практике отработать некоторые из полученных инструментов прямо во время семинара.

Специалисты выразили благодарность организаторам, которые провели такой ориентированный тренинг, и ждут новых встреч. Такие мероприятия помогают специалистам из отдаленных районов региона освоить новые техники и инструменты работы с семьями и детьми.