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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.20 15:00

Социальные учреждения и центры занятости населения в Заполярье работают в штатном режиме с соблюдением необходимых предосторожностей

Организации, подведомственные Министерству труда и социального развития Мурманской области, работают в штатном режиме с учётом требований, предъявляемых надзорными органами в условиях пандемии.

Во всех учреждениях реализуется комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Сформирован месячный запас средств индивидуальной защиты, с сотрудниками регулярно проводится инструктаж по их использованию.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки 9 стационарных организаций социального обслуживания вновь перешли на закрытый круглосуточный режим работы. Их сотрудникам выплачивается материальная помощь за особые условия труда в размере 27 тысяч 899 рублей за каждую смену. В настоящее время выплачено уже 97,3 млн рублей.

Дополнительно персоналу учреждений, работающих «вахтовым» методом, осуществляются выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в установленных размерах с учетом районных коэффициентов и полярных надбавок. На эти цели предусмотрено 171,1 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 163,2 млн рублей, 7,9 млн рублей – средства резервного фонда Мурманской области. С 24 апреля по настоящее время работникам выплачено 149,6 млн рублей.

В учреждениях разработаны и утверждены на год или долгосрочный период планы санитарно-противоэпидемических мероприятий, включающие в себя меры по профилактике гриппа и ОРВИ.

Особое внимание уделяется людям старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции. Для пожилых граждан органами соцзащиты совместно с представителями здравоохранения, органов местного самоуправления и волонтёрами организована доставка предметов первой необходимости. Обращения от граждан поступают на многоканальные «горячие линии» и в социальные сети. С момента введения на территории региона ограничительного режима на «горячие линии» обратились и получили помощь более 18 тысяч человек.

Кроме того, министерством принимаются меры по минимизации приёма от граждан документов, которые необходимы для продления права на получение социальной поддержки. По аналогии с федеральными нормами региональные социальные выплаты на новый выплатной период устанавливаются и продлеваются автоматически без подачи заявления и без предоставления справки о доходах. За период с апреля по октябрь 2020 года социальные выплаты продлены без обращения в учреждения социальной поддержки населения более чем 61,8 тысячи граждан.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в  центрах занятости населения введён дистанционный режим приёма посетителей. Регистрация, перерегистрация граждан и признание их безработными осуществляется через портал «Работа в России».

За прошедший период, начиная с октября текущего года, на временные общественно полезные работы трудоустроено 294 человека, из них 10 подростков.

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