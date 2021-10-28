Социальные учреждения Мурманской области получат новый автотранспорт

Для нужд государственных областных учреждений социального обслуживания населения будут закуплены четыре новые единицы автотранспорта. Постановление правительства Мурманской области о выделении на эти цели денежных средств в размере 12,45 млн рублей подписал глава региона Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, до конца 2021 года Мурманский центр социальной помощи семье и детям получит автобус для перевозки детей, Печенгский комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН) – автомобиль для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Автомобили для предоставления услуги «Социальное такси» будут закуплены для Апатитского КЦСОН, а также КЦСОН ЗАТО г. Североморск.