Социальные вопросы - в центре внимания региональных депутатов

В первом после парламентских каникул заседании 12 сентября приняли участие региональные парламентарии, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, заместитель губернатора Елена Дягилева, представители прокуратуры, органов исполнительной власти Мурманской области. Заседание вел председатель Думы Сергей Дубовой.

Дума рассмотрела и приняла в окончательном чтении проект закона, вносящий изменения в областной бюджет текущего года и на плановый двухлетний период. Он разработан в связи с ростом налоговых поступлений и необходимостью дополнительных расходов на первоочередные нужды. В частности, планируется направить средства на индексацию с 1 октября на 5,5 процента расходов на оплату труда работников бюджетной сферы и на социальные выплаты. Значительный рост расходов - на 1,7 миллиарда рублей – планируется на реализацию государственной программы «Здравоохранение». Дополнительные средства пойдут на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, на приобретение необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания при амбулаторном лечении, на проведение капитальных ремонтов объектов здравоохранения. Предусмотрены средства на строительство начальной школы на 250 мест в п. Печенга, ремонт детского сада в г. Полярный, на организацию бесплатного горячего питания детей участников СВО в начальных школах.

Дума приняла в первом и окончательном чтении проект закона, вносящий изменения в региональный закон «О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка». Он внесен по инициативе губернатора области и предусматривает, что перерасчёт пособий будет происходить в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума соответствующей социально-демографической группы населения.

Процедуру окончательного чтения прошёл законопроект, устанавливающий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с различными формами умственной отсталости, право на однократное прохождение обучения по программам переподготовки в очном формате за счёт средств областного бюджета.

В первом чтении принят проект закона, разработанный группой депутатов и вносящий изменения в закон о дополнительных мерах поддержки семей с детьми в Мурманской области. Он расширяет возможности использования средств регионального материнского капитала, которые могут быть направлены на приобретение для ребёнка лекарственных препаратов по рецептам врачей, на оплату санаторно-курортного лечения ребёнка в организациях, расположенных на территории Российской Федерации, включая оплату проезда ребёнка и сопровождающих лиц к месту санаторно-курортного лечения. Также средства регионального маткапитала могут направляться на подключение (технологическое присоединение) объекта индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения. Кроме того, законопроект расширяет категории лиц, которые могут использовать региональный материнский капитал на получение образования.

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