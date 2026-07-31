Социальный контракт — путь к изменению собственной жизни самим человеком

ГОКУ «Центр социальной поддержки населения Мурманской области» напоминает гражданам, оказавшимся в затруднительной жизненной ситуации, о возможности победить трудности с помощью социального контракта на поиск работы.

Эта мера государственной поддержки направлена на содействие в трудоустройстве членов малоимущих семей и одиноко проживающих северян, чей доход не превышает регионального прожиточного минимума — 26406 рублей.

Заключивший соцконтракт берёт на себя обязательство в ближайшее время устроиться на работу и получает на старте финансовую поддержку в размере 28783 рубля (величина прожиточного минимума для трудоспособного населения). После официального трудоустройства и подписания трудового договора государство продолжает выплачивать гражданину ту же сумму ежемесячно в течение трёх месяцев. Общий объём поддержки составляет более 115000 рублей.

Как замечает администрация города Мурманска, соцконтракт — не альтернатива зарплате и не безвозмездная помощь, а стимул к изменению собственной жизни самим человеком.

Подробности о социальном контракте на поиск работы можно узнать на интернет-сайте ЦСПН Мурманской области: https://cspn51.ru/social_contract/sotsialnyy-kontrakt-poisk-raboty/.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32915&page=1