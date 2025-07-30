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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.25 13:00

Социальный контракт стал для северян способом решить трудную жизненную ситуацию

28 июля на оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсуждались механизмы социальной поддержки граждан. Как отметил глава региона Андрей Чибис, социальный контракт с приоритетным правом получения многодетным семьям, семьям с детьми, участникам специальной военной операции и членам их семей одна из самых эффективных мер и доказательство тому – успешные истории реализации гражданами социальных контрактов, в основном направленных на развитие малого бизнеса. Эта работа способствует масштабированию успехов граждан, мотивируя их на реальные шаги, направленные на улучшение качества жизни.

«Упрощение самой процедуры получения социального контракта, прозрачности отслеживания этого направления действительно помогают гражданам выйти из сложной жизненной ситуации, открыть собственное дело и перестать нуждаться в большой помощи государства, сохраняя при этом получаемые меры поддержки», – отметил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Социальный контракт предоставляется на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на поиск работы и на иные мероприятия, направленные на преодоление тяжёлой жизненной ситуации. 

На 2025 год запланировано к заключению 1238 социальных контрактов. За первую половину года уже заключено 732 социальных контракта, в том числе 429 контрактов заключены с семьями с детьми, из них 186 с многодетными семьями. Размеры социального контракта: на поиск работы выделяется 27675 рублей в месяц; на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности выделяется до 350 тысяч рублей; на преодоление тяжелой жизненной ситуации – 27675 рублей в месяц. 

Простота оформления («Госуслуги», МФЦ или Центр социальной поддержки поддержки), консультационная помощь на всех этапах оформления социального контракта позволяет воспользоваться данной мерой поддержки неограниченному кругу лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, нуждающихся в улучшении своего материального положения и имеющих план по выходу из неё.

В 2024 году в Мурманской области запустили цифровой сервис «Социальный навигатор», который в удобном формате объединяет информацию о всех мерах поддержки для жителей региона.

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