Жителей Заполярья приглашают на открытие новогодней ярмарки «На Севере – тепло!»«Треска сейчас критически дорожает», - Александр Панов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.12.24 11:00

«Социальный навигатор Мурманской области»: уже зафиксировано почти 5 тысяч обращений

На оперативном совещании 16 декабря в рамках доклада о ходе реализации стратегического плана «На Севере – жить» в сфере социального развития в 2024 году министр труда и социального развития Сергей Мякишев напомнил о том, что по поручению губернатора Мурманской области в текущем году был успешно запущен сервис «Социальный навигатор Мурманской области». Этот инновационный инструмент создан с целью упрощения и улучшения доступа к информации о социальных гарантиях, предоставляемых жителям региона.

«Социальный навигатор» направлен на повышение уровня информированности населения о мерах социальной поддержки. С помощью данного сервиса жители смогут легко ознакомиться с условиями получения различных видов помощи, способами их оформления и организациями, ответственными за их предоставление», — подчеркнул Сергей Мякишев.

Сервис предлагает несколько удобных способов поиска информации о социальной поддержке:

  1.  Строка поиска: Если вы уже знаете, какую конкретную меру поддержки ищете, просто введите часть названия, и система мгновенно отфильтрует подходящие варианты, предоставив наиболее актуальные предложения.
  2.  Подбор по фильтрам: Укажите несколько данных о себе, и система подберет наиболее подходящие меры, поднимая их в начало списка.
  3.  Поиск по разделам: В этом режиме меры поддержки сгруппированы по направлениям, что позволяет быстро находить нужную информацию.

Каждое описание меры поддержки содержит не только условия предоставления и информацию об организациях, которые ее реализуют, но и прямую ссылку на портал государственных услуг «Госуслуги» или Региональный портал электронных услуг Мурманской области для удобства подачи заявлений в электронном виде.

Кроме того, сервис включает возможность сбора обратной связи от жителей региона. По этой ссылке https://clck.ru/3Bmc7Y пользователи могут напрямую оставлять свои предложения и замечания по работе «Социального навигатора», а также идеи по его дальнейшему развитию.

«Социальный навигатор Мурманской области» — это важный шаг к созданию комфортной и доступной среды для всех жителей региона, обеспечивающий их необходимой информацией о социальных гарантиях и поддержке», — отметил глава ведомства.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, «Социальный навигатор Мурманской области» продолжает оказывать необходимую поддержку жителям региона, и с каждым днём число обращений приближается к отметке в 5 тысяч, подтверждая свою значимость и востребованность жителями Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года: какие сферы и профессии в Мурманской области оказались самыми «богатыми» в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Ирина
17.12.24 23:33
Вот это поворот событий! Одноклассницы! Видимо Светлана за что-то мстит Марине! Почему нет ни слова о том,что она пыталась подсказать Марине, что так дела не делаются, по старой дружбе школьной .Сразу
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Юрий
08.12.24 14:27
Был на СВО было ранения не как не могу получить выплаты губернаторские и 3 миллиона и за медаль нет. Осколки в позвоночнике *** Юрий, Вам нужно обратиться в Государственный Фонд "Защитники Отечеств
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алексей
08.12.24 12:49
У нас вся страна так работает, какое удивление...в любой больнице от мокб до мокмц при желании можно найти нарушений, которые будут основанием для закрытия. С Уважением гражданин, врач, филантроп
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, кто может рассчитывать на выплату годовой премии от своего работодателя
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Юрист «SuperJob» рассказал, кто может рассчитывать на выплату годовой премии от своего работодателя-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 16 копеек, доллар теряет 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Общественность одобрила проект размещения двух новых энергоблоков Кольской АЭС-2 в г. Полярные Зори-PRO ЖКХ (18+)Вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры в субъектах страны рассмотрели на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика