«Социальный навигатор Мурманской области»: уже зафиксировано почти 5 тысяч обращений

На оперативном совещании 16 декабря в рамках доклада о ходе реализации стратегического плана «На Севере – жить» в сфере социального развития в 2024 году министр труда и социального развития Сергей Мякишев напомнил о том, что по поручению губернатора Мурманской области в текущем году был успешно запущен сервис «Социальный навигатор Мурманской области». Этот инновационный инструмент создан с целью упрощения и улучшения доступа к информации о социальных гарантиях, предоставляемых жителям региона.

«Социальный навигатор» направлен на повышение уровня информированности населения о мерах социальной поддержки. С помощью данного сервиса жители смогут легко ознакомиться с условиями получения различных видов помощи, способами их оформления и организациями, ответственными за их предоставление», — подчеркнул Сергей Мякишев.

Сервис предлагает несколько удобных способов поиска информации о социальной поддержке:

Строка поиска: Если вы уже знаете, какую конкретную меру поддержки ищете, просто введите часть названия, и система мгновенно отфильтрует подходящие варианты, предоставив наиболее актуальные предложения. Подбор по фильтрам: Укажите несколько данных о себе, и система подберет наиболее подходящие меры, поднимая их в начало списка. Поиск по разделам: В этом режиме меры поддержки сгруппированы по направлениям, что позволяет быстро находить нужную информацию.

Каждое описание меры поддержки содержит не только условия предоставления и информацию об организациях, которые ее реализуют, но и прямую ссылку на портал государственных услуг «Госуслуги» или Региональный портал электронных услуг Мурманской области для удобства подачи заявлений в электронном виде.

Кроме того, сервис включает возможность сбора обратной связи от жителей региона. По этой ссылке https://clck.ru/3Bmc7Y пользователи могут напрямую оставлять свои предложения и замечания по работе «Социального навигатора», а также идеи по его дальнейшему развитию.

«Социальный навигатор Мурманской области» — это важный шаг к созданию комфортной и доступной среды для всех жителей региона, обеспечивающий их необходимой информацией о социальных гарантиях и поддержке», — отметил глава ведомства.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, «Социальный навигатор Мурманской области» продолжает оказывать необходимую поддержку жителям региона, и с каждым днём число обращений приближается к отметке в 5 тысяч, подтверждая свою значимость и востребованность жителями Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/