Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» Кольского района отметил свой день рождения

Уже 28 лет учреждение открывает свои двери детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На данный момент в приюте проживает 20 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 17 лет.

По многолетней традиции, юные северяне – воспитанники учреждения – под руководством педагогов представили гостям праздничного вечера музыкально-театрализованное представление по мотивам русской народной сказки «Колобок».

Поздравить сотрудников и ребят пришли руководитель аппарата Мурманской областной Думы Светлана Виденеева, начальник УМВД России по Мурманской области полковник полиции Алексей Веселовский, заместитель министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Александра Амирова, представители молодежного совета Управления Росреестра по Мурманской области.

«Хотелось бы отметить те положительные изменения, которые произошли в учреждении за последние годы. Проведены масштабные работы по ремонту учреждения, на завершающей стадии благоустройство территории учреждения. Воспитанники приюта уже попробовали свои силы на новой спортивной площадке с современными тренаж`рами. И, конечно же, это разносторонняя проектная деятельность, направленная на формирование у воспитанников положительного социального опыта», — рассказала директор приюта «Берегиня» Любовь Чаботаронок.

Фото: https://gov-murman.ru