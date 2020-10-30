Социальный работник Мурманского комплексного центра соцобслуживания населения Елена Журавлева – призер Всероссийского конкурса социальных работников

Елена Журавлева, социальный работник отделения социального обслуживания на дому Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения заняла третье место в номинации «Лучший социальный работник организации социального обслуживания» Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания».

Елена Юрьевна работает в учреждении в должности социального работника с 2009 года. Для улучшения качества жизни своих подопечных – граждан пожилого возраста и инвалидов, создания условий их пребывания в комфортной домашней обстановке применяет различные методики и технологии: методы активизации двигательной активности, мемуаротерапии и библиографического интервьюирования, музыкотерапии, практику «Кодекс Позитивного Человека».

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, Всероссийский конкурс на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ с 2010 года. В этом году он проходил по 20 номинациям, в нём приняли участие 145 номинантов из 75 субъектов страны.

«Это одно из наиболее значимых для социальной сферы мероприятий, позволяющее оценить уровень профессионализма специалистов, инновационность и эффективность их деятельности», – отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.