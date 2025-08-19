Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареиМинтруд России предлагает в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности
19.08.25 18:00

Социологи обращают внимание на смену отношения россиян к предпринимателям и предпринимательству

Так, сейчас 60% считают, что предпринимательство приносит больше пользы, чем 10 лет назад. Тогда заслуги предпринимательства признавали 42% опрошенных. Такие данные содержатся в исследовании Фонда «Общественное мнение».

Как пишет «Российская газета», руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый труд» Мария Коледа считает, что частное предпринимательство приносит стране всё больше пользы. В качестве преимуществ частных председателей россияне называют то, что они дают возможность выбора товаров и услуг, создание новых рабочих мест и пополнение государственного бюджета.

«Причины улучшения отношения к предпринимательству многообразны. Во-первых, за последние годы наблюдается рост числа успешных стартапов и малых предприятий, что создает позитивный имидж предпринимателей как создателей рабочих мест и инновационных решений. В условиях экономической нестабильности самозанятые и платформеннозанятые работники становятся важным элементом экономики, обеспечивая гибкость и адаптивность в ответ на вызовы рынка. Во-вторых, государственная поддержка малого и среднего бизнеса, включая налоговые льготы и программы субсидирования, также сыграла свою роль в формировании положительного образа предпринимателя. Теперь многие видят в этой сфере не только риск, но и реальные возможности для самореализации и финансовой независимости», - подчеркивает представитель профсоюза.

Генеральный продюсер образовательных программ для предпринимателей Школы управления «Сколково» Елена Бондаренко также уверена, что отношение к предпринимателям будет улучшаться и дальше. Налицо изменение самого образа предпринимателя. Большую роль сыграла поддержка государства, банков и медиа. Госпрограммы, позитивные истории в СМИ, программа поддержки и реклама от банков - всё это помогло изменить отношение, отмечает Бондаренко. Кроме того, чем больше становится малых и средних компаний, тем больше людей в них работает, а это постепенно меняет социальный климат.

