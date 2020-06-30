Соцработники Заполярья продолжают получать стимулирующие выплаты в период пандемии коронавируса

На выплаты стимулирующего характера за июнь социальным работникам Мурманской области из резервного фонда выделено 2,8 миллиона рублей. Соответствующее постановление правительства №452-ПП от 24.06.2020 подписал губернатор Андрей Чибис.

За особые условия труда и дополнительную нагрузку в период пандемии коронавируса выплаты продолжают получать работники областных учреждений социального обслуживания населения, оказывающие помощь людям пожилого возраста и гражданам, соблюдающим режим самоизоляции. Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, соцработники доставляют северянам продукты питания, предметы первой необходимости, помогают по дому.

Выплаты за работу в условиях COVID-19 за март, апрель и май уже доведены до сотрудников учреждений региона.

Ознакомиться с текстом постановления можно на портале правительства Мурманской области.