Отключение вещания: Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» проводит профилактические работыПроект «Правильный курс» поможет адаптации семей военнослужащих
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.07.24 15:00

Соцсчёт и соцвклад: дополнительные деньги для граждан с невысокими доходами

Новая линейка банковских продуктов разработана для граждан с невысокими доходами, которые получают социальную поддержку от государства.  Им будет предоставлена возможность открыть банковские счета и вклады на особых, более выгодных условиях. Вчера законопроект о социальном банковском счёте и вкладе Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях.

Как пишет cbr.ru, сумма для размещения на социальном вкладе не должна превышать 50 тысяч рублей. Процентная ставка по нему будет равна максимальной ставке по вкладам физических лиц в конкретном банке сроком до одного года, за исключением вкладов по различным акциям. Это поможет надёжнее защитить от инфляции накопления граждан с невысокими доходами. При этом социальный вклад можно будет в любое время пополнить (до 50 тысяч рублей) и при необходимости снять с него деньги без уменьшения процентной ставки.

Что касается социального банковского счёта, то размер ставки, по которой начисляются проценты на остаток до 50 тысяч рублей, должен быть не меньше половины ключевой ставки Банка России. На суммы свыше 50 тысяч рублей проценты будут начисляться в соответствии с договором. Получить проценты можно будет каждый месяц. Обслуживание таких счетов, а также переводы и платежи по ним в пределах 20 тысяч рублей в месяц будут бесплатными.

Социальный банковский вклад открывается на один год. Если за это время статус владельца как получателя социальной поддержки не изменится, его продлевают на такой же срок.  Специальные условия по счету тоже будут действовать при условии сохранения владельцем прав на социальную поддержку. По закону у человека может быть только один такой счёт или вклад. Следить за соблюдением этого ограничения банки будут с помощью Реестра социальных банковских счетов и вкладов.

Договоры по таким продуктам будут заключаться с клиентами в электронной форме через портал «Госуслуги». Это позволит банку получить подтвержденную информацию о праве гражданина на получение социальной поддержки и, соответственно, на пользование новым финансовым инструментом, а его открытие будет быстрым, надежным и безопасным для обеих сторон.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 июля 2025 года для системно значимых банков. Остальные кредитные организации должны будут запустить новые банковские продукты с 1 января 2027 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Соцсчёт и соцвклад: дополнительные деньги для граждан с невысокими доходами-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 15 копейки, евро теряет 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Соцсчёт и соцвклад: дополнительные деньги для граждан с невысокими доходами
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика