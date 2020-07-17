Содержание жилфонда – прямая обязанность управляющих компаний

Летнее содержание флотской столицы обсудили участники рабочего совещания, которое глава муниципалитета Владимир Евменьков вчера провёл с представителями коммунальных организаций ЗАТО.

В начале июля комитет по развитию городского хозяйства инициировал проверку городских дворов на предмет их качественного содержания управляющими компаниями. По результатам инспектирования были выданы требования в отношении 99 многоквартирных домов. На сегодняшний день замечания устранены только по 29 адресам, составлен 21 акт о привлечении коммунальных работников к административной ответственности.

- Хочу обратить ваше внимание на то, что в процессе проверок специалисты фиксируют и ненадлежащее состояние входных групп в подъезды. Поломанные ступеньки на крыльце – это опасно, это недопустимое нарушение правил благоустройства. Не ждите, когда вам дадут предписание, проведите ревизию на своей территории и приступайте к ремонту, - сказал председатель КРГХ администрации ЗАТО Руслан Кучерявый.

Есть вопросы и к состоянию дверей и козырьков подъездов. Руководитель муниципалитета напомнил управляющим компаниям, что содержание жилфонда – их прямая обязанность.

- Сейчас идёт летняя ремонтная кампания, которая предусматривает выполнение сезонных работ, к которым, в том числе, относятся покос травы, уборка песка, содержание входных групп подъездов. За состоянием подведомственных территорий должны следить управляющие компании. Для меня в этой ситуации всё понятно – кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины и оправдание своему бездействию, - отметил глава ЗАТО Владимир Евменьков.

В ежедневном режиме продолжает свою работу в ЗАТО и муниципальный контроль, проводит проверки по обращениям горожан. В целом, план по летнему благоустройству в муниципалитете насыщенный, кампания проходит штатно. Из очевидных плюсов – этим летом в Североморске активно ведётся ремонт придомовых территорий. К осени управляющие компании должны максимально привести в порядок асфальтовое покрытие во дворах.