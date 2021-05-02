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Мурманская область. Арктика (16+)02.05.21 09:30

София Заяц, школьница из Североморска, стала победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре

Подведены итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. 273 участника из 73 субъектов Российской Федерации – такова география участников мероприятия. Мурманскую область на олимпиаде представляла десятиклассница гимназии № 1 ЗАТО г. Североморск София Заяц.

По итогам нескольких туров София Заяц стала победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

Олимпиада проходила с 24 по 30 апреля в Курске на базе Курского государственного университета. Задания предполагали теоретический и практический туры. Участникам необходимо было показать свои навыки в легкой атлетике, гимнастике, спортивных играх и стрельбе по мишеням. София заняла первое место в теоретическом туре олимпиады и успешно выполнила все практические задания.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, обладатели дипломов финала всероссийской олимпиады школьников имеют право на льготы при поступлении в вузы на профильные направления.

 

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