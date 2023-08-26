Соглашение поможет обеспечить гарантии защиты прав участников СВО и членов их семей

Мурманский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» и Прокуратура Мурманской области договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение подписали руководитель филиала Жанна Макарова и прокурор области Сергей Паволин.

Как пишет vk.com/fond_zo_murman, документ определил порядок взаимодействия сторон по вопросам обеспечения гарантий государственной защиты прав участников специальной военной операции и членов их семей. Среди целей сотрудничества – взаимный обмен информацией по вопросам правоприменительной практики, выработка предложений по совершенствованию действующего законодательства, регулирующего вопросы предоставления мер поддержки участникам СВО и членам их семей.

«Соглашение с Прокуратурой области для нас одно из базовых, оно поможет нам более эффективно выполнять нашу главную задачу - обеспечивать и защищать права и интересы наших подопечных», - подчеркнула Жанна Макарова.

В соглашении зафиксировано, что филиал регулярно будет направлять в прокуратуру сведения о фактах и характере нарушений прав участников спецоперации и членов их семей. «Для нас очень важно иметь обратную и оперативную связь по данному вопросу, чтобы как можно скорее принять меры по устранению нарушений и защите прав бойцов», - рассказал Сергей Паволин.

Стороны договорились о совместной работе по правовому просвещению не только участников СВО и членов их семей, но и юридических лиц, органов государственной власти, местного самоуправления в сфере исполнения законодательства о защите прав граждан данной категории.

Важной частью совместной работы станут также приёмы граждан представителями прокуратуры на базе регионального филиала фонда.

Напомним, фонд создан по поручению президента России. Социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» адресно помогают ветеранам СВО и их семьям. Региональный филиал находится по адресу: Мурманск, поспр. Ленина, 23/1. Телефон +7 (921) 031-79-28.

Фото: https://vk.com/fond_zo_murman?z=photo-220884459_457239249%2Falbum-220884459_00%2Frev