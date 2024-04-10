Согласие абонента на получение рекламы является обязательным – УФАС России по Мурманской области

В Управление ФАС России по Мурманской области поступило заявление на нежелательную рекламу «АльфаСтрахование». На номер телефона заявителя поступил звонок следующего содержания: «Это Анастасия из «Альфастрахование». Я звоню по поводу страхования ипотеки. Актуален ли для Вас вопрос?»

В ходе телефонного разговора рекламораспространитель предлагал услуги по страхованию недвижимости.

Рекламный звонок поступил заявителю без её согласия. Факт получения рекламы подтверждён детализацией звонков абонента.

Антимонопольный орган установил, что рекламодателем и рекламораспространителем выступает АО «АльфаСтрахование».

В ходе рассмотрения заявления рекламодатель отрицал факт осуществления рекламного звонка. Он сослался на технологию «Caller ID Spoofing», которая позволяет изменять номер телефона.

Вместе с тем, операторы сотовой связи применение технологии «Caller ID Spoofing» не потвердели. Рекламный звонок был осуществлен АО «АльфаСтрахование».

Нарушителю выдано предписание и в настоящее время уже исполнено.

Мурманское УФАС напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о рекламе согласие на получение рекламы является обязательным!