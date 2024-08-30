Россиян, согласных на зарплату в конверте, стало меньше, сегодня только каждый третий готов рассматривать работу с «серой» зарплатой. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

43% россиян не согласны на «серую» зарплату. Только 33% готовы к заработку в конверте. По сравнению с июнем доля тех, кто согласен на «серую» зарплату, стала еще ниже и достигла минимума за весь период наблюдений.

Женщины реже мужчин соглашаются на работу с неофициальной зарплатой (45% против 40% соответственно). Россияне старше 45 лет выступают против зарплат в конверте чаще тех, кто моложе (и это закономерно, т.к. возраст выхода на пенсию ближе).

Среди граждан с доходом от 100 тысяч рублей больше как тех, кто против «серых» схем (47%), так и тех, кто допускает полуофициальный заработок (36%, вероятно, это связано с введением в 2025 году прогрессивной шкалы НДФЛ — доходы, превышающие 200 тысяч рублей в месяц, будут облагаться налогом по повышенной ставке).

Время проведения опроса: 13—27 августа 2024 года.