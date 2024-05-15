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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.24 15:45

«Сохранение хрупкой Арктической природы – важный вопрос, который требует совместной работы»: губернатор Андрей Чибис приветствовал участников регионального экофорума

Сегодня в Мурманске проводится первый региональный экологический форум. С приветственным словом к участникам форума обратился губернатор Андрей Чибис.

Открывая форум, глава региона напомнил, что по итогам прошлого года Мурманская область в «Национальном экологическом рейтинге» занимает по стране третье место, а в Северо-Западном федеральном округе – первое место. Этот показатель – результат сплочённой работы правительства региона, крупных промышленных организаций и всех неравнодушных северян.

«Экология и защита природы для нас одна из важных задач. Этими вопросами мы детально занимаемся пять лет. Во-первых, работаем с крупными компаниями в рамках подписанных соглашений по снижению выбросов. И в целом по области за пять лет удалось снизить вредные выбросы в атмосферу в 1,5 раза. Кроме того, мы ликвидировали большое количество свалок на 48 гектарах, в том числе одну из крупных в Кольском Заполярье – свалку в Дровяном, которая копилась десятилетиями. Сейчас её нет, а на территории завершаются технологические работы. Также очищено 220 км береговых линий, на 60% снижен сброс загрязнённых сточных вод предприятий. И я уже не говорю о том, сколько собрали макулатуры, пластика и других загрязняющих природу фракций. Это – огромная работа и вовлечение крупных компаний, добровольцев, всех небезразличных людей. Всё это позволило нам действительно снизить нагрузку на природу, повысить уровень Мурманской области в экологическом рейтинге. Конечно, будем двигаться и дальше в этом направлении», – сказал Андрей Чибис.

Как подчеркнул губернатор, задача регионального экологического форума как раз и заключается в том, чтобы стать единой площадкой по выработке мероприятий, направленных на сохранение и восстановление природных экосистем и биологического разнообразия региона.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Сахарова отметила, что экологическое благополучие является одним из приоритетов государственной политики.

«В новом майском Указе Президента России о национальных целях развития страны установлены важные показатели и задачи до 2030 года и перспектива до 2036 года в этой сфере. В экоблок вошли пять основных положений. Отдельно выделено сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий, создание условий для экотуризма во всех национальных парках нашей страны. Достижению этих задач будет способствовать обновленный национальный проект «Экология», который начнёт действовать с 2025 года. Основные аспекты проектных паспортов, которые лягут в его основу, сейчас формируются с привлечением на различных площадках представителей регионов, экспертного, научного сообщества. Это подчеркивает важность межведомственного взаимодействия, широкого обсуждения насущных вопросов и обуславливает актуальность проводимого первого регионального экологического форума в Мурманской области», – сказала Татьяна Сахарова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в форуме принимают участие крупные промышленные предприятия, осуществляющие деятельность на территории Мурманской области – ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «МХК «ЕвроХим», филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск и АО «Северсталь», а также представители научного сообщества, образования, волонтёрских организаций.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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