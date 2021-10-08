Сохранение культурного наследия в Русской Арктике обсудят в рамках марафона женского лидерства Мастерской управления «Сенеж»

Участники 17-часового марафона женского лидерства «Компас женского лидерства#МягкаяСила», который пройдёт в рамках региональной недели Третьего Евразийского женского форума, обсудят роль женщин-предпринимателей в сохранении культурного наследия в Русской Арктике. Примером станет опыт Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской, Вологодской областей, а также Республик Коми и Карелия. Гости расскажут о формировании благоприятной среды для малого и среднего бизнеса в суровых северных условиях, создании программ по развитию Севера с акцентом на социальный и культурный блоки.

Марафон стартует в полдень местного времени на Камчатке (3.00 мск) и завершится в 18.00 часов (19.00 мск) по местному времени в самом западном регионе страны – в Калининградской области. Мероприятие пройдет в смешанном – онлайн и офлайн формате, обсуждение актуальных для территорий тем будет проходить одновременно в московской и региональных студиях.

Темой подключения станет «Женщина и Север. Сохранение культурного наследия в регионах Русской Арктики».

Мурманскую область представят заместитель губернатора Ольга Кузнецова и руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис. Они подключатся к форуму в 16 часов.

«Компас женского лидерства #МягкаяCила» 8 октября будет транслироваться на YouTube-канале Мастерской управления «Сенеж» и на странице марафона, также посмотреть подключения регионов можно на сайте Евразийского женского форума. Дневной марафон накануне Третьего Евразийского женского форума проведут Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации ФС РФ, партнером форума выступает Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, дневной Марафон проводится в рамках Региональной недели Третьего Евразийского женского форума — крупнейшей авторитетной международной площадки для обсуждения роли женщин в современном обществе. Форум пройдет в очном формате 13-15 октября в Санкт-Петербурге и будет посвящен глобальной миссии женщин в новой реальности. Накануне Форума запланирована региональная неделя с тематическими днями по направлениям «Женщины в развитии сельского хозяйства», «Женщины – предприниматели» и другим.