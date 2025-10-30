Сохранение международного правового статуса на Шпицбергене – наш приоритет

Заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова выступила на Специальной совместной сессии «Шпицберген – территория международного сотрудничества и исследований в Арктике».

Сессия стала совместным мероприятием двух значимых научных событий: XVI Международной научной конференции «Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа» и VI Международной научно-практической конференции «Безопасность арктических рубежей: экология, история, образы будущего». Мероприятие состоялось на борту атомного ледокола «Ленин».

Сессия была посвящена 100-летию вступления в силу Договора о Шпицбергене. Участники обсудили актуальные вопросы научных исследований и международного сотрудничества на архипелаге в современных условиях.

В своём приветственном слове Светлана Панфилова отметила стратегическое значение Арктики. Она подчеркнула, что её развитие является флагманским направлением, требующим объединения усилий учёных, новейших разработок и технологий. Только комплексный, синергетический подход позволит обеспечить национальные интересы России.

«В современных условиях особенно важным является сохранение международного правового статуса Шпицбергена и российского присутствия на этом архипелаге. Развитие Арктики требует комплексного подхода, и мы должны отстаивать наше присутствие, учитывая национальные цели и интересы, в том числе в сферах экологической, транспортной и любой другой безопасности», – отметила Светлана Панфилова.

В завершение вице-губернатор обратилась к научному сообществу, отметив, что именно их экспертное видение и предложения помогают трансформировать стратегические задачи в практические решения, в том числе в контексте развития Северного морского пути и обеспечения устойчивости развития региона.

На полях конференций были рассмотрены важнейшие аспекты научных исследований на архипелаге Шпицберген и прилегающем шельфе, участники мероприятий обсудили планы и научные программы дальнейших работ, вопросы международного сотрудничества. XVI Международная научная конференция «Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа» включена в план реализации Стратегии российского присутствия на архипелаге Шпицберген до 2030 года.

Организаторами Специальной совместной сессии «Шпицберген – территория международного сотрудничества и исследований в Арктике» выступили Мурманский морской биологический институт совместно с Министерством науки и высшего образования РФ, Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, генеральное консульство России на Шпицбергене, правительство Мурманской области, Государственный трест «Арктикуголь», Кольский научный центр РАН, Мурманское областное отделение Русского географического общества и АО «МАГЭ».

