Сохранение регионального наследия: два творческих союза Кольского Заполярья получат грант от областного правительства

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, подведены итоги конкурса на предоставление субсидии региональным отделениям профессиональных творческих союзов. Его цель – помощь в реализации проектов, которые направлены на сохранение культурного и исторического наследия Мурманской области.

По итогам отбора в 2026 году поддержку из областного бюджета получат:

Мурманское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ. Средства направят на проведение лабораторий, лекций, в том числе с приглашенными деятелями искусства, издание театральной газеты.

Мурманское областное отделение Союза писателей России. На полученные средства проведут творческие встречи с литераторами, фестивали, мастер-классы и консультации для начинающих авторов.

Общий объём финансирования – 6 млн рублей. Все программы реализуют до конца года.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288907%2Fc9373702be46cab87f