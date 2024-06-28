Сохранением и популяризацией народных промыслов в Мурманской области займётся экспертный совет

В нашем регионе создаётся экспертный совет по народным художественным промыслам. Коллегиальный орган будет работать при Министерстве культуры Мурманской области.

В числе функций совета – принятие решений об отнесении изделий к народным художественным промыслам и о направлении образцов в Федеральный экспертный совет, а также обсуждение вопросов сохранения и развития промыслов и экспертное сопровождение этой сферы культуры и искусства.

В состав совета, помимо представителей профильного министерства, будут включены специалисты областных художественного и краеведческого музея, а также деятели культуры, имеющие опыт работы в отрасли народных художественных промыслов.

Сохранение и популяризация традиционных ремёсел – одно из значимых направлений работы регионального Минкульта. Напомним, что в июне этого года в обновленном формате при поддержке областного правительства был проведён Межрегиональный праздник плотницкого искусства, который собрал на своих площадках экспертов и народных мастеров, а ключевой темой мероприятий праздника стало обсуждение методов популяризации традиционных промыслов и поиска новых форматов для привлечения молодежи к изучению родной культуры.

Фото: https://gov-murman.ru