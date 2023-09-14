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Мурманская область. Арктика (16+)14.09.23 13:00

Сохраним геодезические пункты вместе!

Что делать, если вы обнаружили пункт государственной геодезической сети в поле, в лесу или на своём земельном участке?

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, то, что найденный объект является геодезическим пунктом, вы поймёте по крестообразной насечке на каменном столбе, возвышающемся над землей, по чугунной круглой марке с номером или без него, зацементированной в железобетонный столб, который заложен ниже поверхности земли.

Главное – не нужно пытаться выкопать или повредить геодезический пункт, потому что геодезические пункты относятся к федеральной собственности. Земельный кодекс РФ обязал владельцев земельных участков сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на участках в соответствии с законодательством.

В целях сохранения геодезических пунктов устанавливаются охранные зоны, которые на местности представляют собой квадрат 4х4 метра, ориентированный по сторонам света и имеющий центральную точку – центр геодезического пункта. В пределах границ охранных зон геодезических пунктов запрещена деятельность, которая может привести к повреждению или уничтожению опознавательных столбов, нарушению местоположения центров геодезических пунктов, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пункта.

«В 2023 году на территории Печенгского муниципального округа наши земельные инспекторы обследовали 9 пунктов государственной геодезической сети, территориально расположенных около города Заполярный, в том числе на территории промышленных отвалов. Из них 5 пунктов уничтожены, по разным причинам – в связи с расширением производственных отвалов, строительством сооружений, реконструкцией дороги. В этом году инспекторам предстоит обследовать ещё 5 геодезических пунктов», - сообщила начальник Печенгского отдела Управления Росреестра по Мурманской области Нина Гришина.

Земельные инспекторы обращаются к гражданам и организациям с просьбой сохранять геодезические пункты и своевременно информировать о повреждении или уничтожении пунктов областной Росреестр.

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