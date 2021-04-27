Сохраняем и передаём память о героях

Сегодня заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев провёл заседание исторической гостиной «Они защищали собой Мурманск». Мероприятие, в котором приняли участие юнармейцы гимназии №5, было посвящено подвигу воинов доблестной Полярной дивизии.

– Историческая гостиная проходит в рамках партийного проекта «Историческая память». За время её реализации проведено уже более 40 подобных встреч не только в областном центре, но и в других городах Мурманской области, – прокомментировал Михаил Белошеев. – Главное, что каждое мероприятие завершается диалогом. Это значит, что мы пробуждаем интерес юных мурманчан к истории родного края и сохранению памяти о наших героях.

Полярная дивизия была сформирована для защиты Мурманска из добровольцев-северян. В ожесточенных боях они сумели остановить врага в нескольких десятках километров от Мурманска.

К слову, по инициативе Михаила Белошеева, которую поддержали депутаты Совета депутатов города Мурманска, рассматривается вопрос о создании новой городской памятной даты – 5 сентября. Именно в этот день в 1941 году началось формирование Полярной дивизии народного ополчения. В неё вошли более 10 тысяч ополченцев (судоремонтников, железнодорожников, портовых грузчиков, рыбаков, работников городских учреждений и других) и несколько тысяч человек из истребительных батальонов Мурманска и Мурманской области.

Напомним, в начале октября 2020 года в Мурманске был открыт памятник воинам Полярной дивизии в новой аллее на проспекте Героев-североморцев.