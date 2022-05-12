Сохраняете жизнь и здоровье людям - Андрей Чибис поздравил медсестёр с праздником и наградил победительниц конкурса профессионального мастерства

В актовом зале Мурманской областной клинической больницы им. П А. Баяндина губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил медсестёр с праздником и наградил победительниц конкурса профессионального мастерства. В своей речи глава региона отметил чуткость и самоотверженность, с которыми медсестры относятся к каждому пациенту.

«Вы избрали самую гуманную и благородную профессию – сохранять жизнь и здоровье людям. Какие бы ни были условия, с какими бы недугами и проблемами пациентов вы не сталкивались, вы стремитесь оказать помощь всем. Благодарю за ваше чуткое отношение в северянам, за ваш колоссальный и самоотверженный труд, ежедневный и круглосуточный профессиональный и человеческий подвиг, за верность выбранной профессии», - поздравил медицинских сестёр с профессиональным торжеством губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона вручил медработникам почетные грамоты и благодарности, а также выразил признательность сестрам за взаимопонимание и поддержку по отношению друг к другу, за настоящее товарищество, которое помогает преодолевать любые трудности и делает профессиональное сообщество особенно сплоченным.

Кроме того, подводя итоги конкурса профессионального мастерства, губернатор отметил победительниц конкурса наградами и подчеркнул, что знания, опыт, мастерство и стремление медработников развиваться в профессии позволяют системе здравоохранения Мурманской области идти в ногу со временем, успешно реализовывать значимые проекты, направленные на улучшение качества жизни северян, внедрять передовые технологии сестринского процесса.

Также в рамках торжественного мероприятия медсестрам были вручены почетные грамоты и благодарственные письма регионального министерства здравоохранения и Мурманской областной Думы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в целях совершенствования знаний, умений и навыков, повышения статуса медицинского работника, а также определения лучших специалистов со средним медицинским образованием в Мурманской области, традиционно, уже в 20 раз подряд при поддержке регионального минздрава, проводился конкурс профессионального мастерства. В 2022 году он проходил в номинации «Лучший медицинский работник со средним медицинским образованием Мурманской области, участвующий в оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19».

Фото: t.me/andrey_chibis

