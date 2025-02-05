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Мурманская область. Арктика (16+)05.02.25 18:00

Сохранять беспристрастность, увольняя сотрудников, удаётся только 3 из 10 эйчаров

Только 3 из 10 менеджеров по персоналу относятся к обязанности сообщать сотрудникам об увольнении как к одному из рабочих моментов. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Лишь 28% эйчаров удаётся сохранять беспристрастность в ситуациях, когда необходимо уволить сотрудника. 14% испытывают беспокойство, 10% — грусть. По 7% опрошенных охарактеризовали своё состояние в эти минуты как стыд, жалость, неприятные эмоции и чувство ответственности за судьбу покидающего компанию.

Каждый двадцатый сопереживает увольняемому. 3% испытывают страх, столько же — чувство вины. Ещё 3% обычно увольняют с облегчением, 1 из 100 — с ощущением правоты («Хороших работников не выгоняют!»).

Кадровые беседы с увольняемым эйчары предпочитают тщательно планировать (56% опрошенных): «Собираю документы-основания для увольнения, чтоб апеллировать фактами»; «Готовлю фактуру: результаты работы за определенный период, план встречи с аргументами»; «Рассматриваю несколько вариантов развития событий».

Как менеджеры по персоналу готовятся к разговору об увольнении: 44% составляют план беседы и продумывают диалог, 3 из 10 тщательно формулируют причины расставания, 22% подбирают законные обоснования, 21% просчитывает последствия для компании. 15% эйчаров прежде всего идут к коллегам и непосредственному руководителю увольняемого за отзывами, 9% собирают сведения о промахах в работе. Ещё 9% стремятся уменьшить уровень стресса увольняемого (подбирают корректные формулировки, вспоминают о достижениях), 5% стараются помочь с дальнейшим трудоустройством.

Ещё 5% готовят беседу таким образом, чтобы сохранить лояльность увольняемого компании.

Время проведения опроса: 15 декабря 2024 года — 31 января 2025 года.

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