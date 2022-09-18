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Мурманская область. Арктика (16+)18.09.22 11:00

Сохраняя историю: Центральная городская библиотека Мончегорска преобразилась после реновации

В Кольском Заполярье продолжается марафон открытий модельных библиотек – свои двери в новом статусе распахнула Центральная городская библиотека Мончегорска.

Учреждение расположено в жилом шестиэтажном здании постройки 1957 года, спроектированном ленинградскими архитекторами. Здание изначально проектировалось с библиотекой в цоколе по всему периметру, поэтому при планировании модернизации и обновления интерьеров необходимо было сохранить дух истории, при этом сделав пространство максимально современным и комфортным для разных групп населения.

Одной из ключевых составляющих проекта модернизации стала трансформация подсобного помещения читального зала, где хранились местные газеты и фонд краеведческих документов, в интерактивную гостиную «Притяжение Севера». Она оборудована панелью с контентом о Кольском Севере и Мончегорске, планшетами для индивидуального и группового участия в краеведческих мероприятиях. Здесь будут работать любительское объединение «Северяне» и клуб волонтёров «Серебряный ангел».

Специально для гостиной изготовлена эксклюзивная настенная карта с подсветкой, отражающая красоту разных уголков Кольского полуострова. Жители и гости Мончегорска получат новую интерактивную площадку, которая поможет открыть Мурманскую область с разных сторон.

Изюминкой обновленной библиотеки стала инсталляция – фотозона, отражающая суть Мончегорска – его индустриальное сердце, северное сияние и уникальную архитектуру. В библиотеке откроется интерактивная площадка для подростков и молодёжи, планируются новые просветительские проекты, трансляции спектаклей и концертов. В коворкинг-центре начнёт работу инклюзивная площадка «Неограниченные возможности», где будут организованы тематические мероприятия и психологические тренинги.

Обновленная библиотека Мончегорска стала 16-й в регионе модернизированной по модельному стандарту, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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