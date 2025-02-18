Соискатели из Мурманской области ринулись на рынок: местные жители обновили более 16 тысяч резюме, активность людей выросла на 29%

Статистика рынка труда Мурманской области, основанная на данных hh.ru, свидетельствует, что местные жители активизировались в поиске работы и стали чаще не только обновлять резюме, но и откликаться на вакансии.

Аналитика hh.ru за последние 30 дней показывает, что на рынок труда региона вышли и обновили свои резюме более 16 тысяч местных соискателей. По сравнению с началом 2024 желание людей найти новую работу или подработку в Мурманской области выросло в этом году сразу на 29%.

Самыми замотивированными найти новое место работы оказались желающие работать в автосфере, причём это самые разные соискатели: и автомеханики, и специалисты по продажам в автобизнесе. В этой сфере соискатели стали искать работу на 57% чаще, чем годом ранее. Второе место по активности в поисках работы у соискателей из сферы туризма и общепита. Активность кадров из этой сферы выросла на 56%. Третье место по желанию найти работу мечты в Мурманской области заняли соискатели из транспортного сектора (+51% новых соискателей). Близко к ним оказался обслуживающий персонал – представители сферы стали на 43% чаще искать работу.

«На фоне такой активизации местных жителей в регионе вырос и уровень конкуренции на рынке труда. Так, если в начале 2024 года на одну вакансию приходилось 2,6 активных резюме, то теперь уже 3,8. Это ещё норма для рынка, но позитивный тренд для работодателей, которые возможно также сейчас могут активизироваться в поиске персонала, так как люди пошли на рынок труда. Начала расти конкуренция за работу и в конкретных профсферах. Так, на 21 пункт выросла конкуренция в консалтинге (с 27,4 до 48,3 активных резюме на вакансию), среди соискателей сферы массмедиа (+10,2 пунктов до 40,2 кандидатов на место), на 7,6 пункта выросла конкуренция среди топ-менеджеров (до 20,7 резюме), на 9,7 пункта - до 16,8 резюме в секторе закупок. В данном случае важно понимать, что перечисленные выше сферы и ранее были достаточно конкурентными: было много желающих работать в этих областях, а вот спрос у работодателей был ниже. Между тем общая активизация соискателей на рынке может являться позитивным трендом для начала года», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.