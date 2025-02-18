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Мурманская область. Арктика (16+)18.02.25 12:00

Соискатели из Мурманской области ринулись на рынок: местные жители обновили более 16 тысяч резюме, активность людей выросла на 29%

Статистика рынка труда Мурманской области, основанная на данных hh.ru, свидетельствует, что местные жители активизировались в поиске работы и стали чаще не только обновлять резюме, но и откликаться на вакансии.

Аналитика hh.ru за последние 30 дней показывает, что на рынок труда региона вышли и обновили свои резюме более 16 тысяч местных соискателей. По сравнению с началом 2024 желание людей найти новую работу или подработку в Мурманской области выросло в этом году сразу на 29%.

Самыми замотивированными найти новое место работы оказались желающие работать в автосфере, причём это самые разные соискатели: и автомеханики, и специалисты по продажам в автобизнесе. В этой сфере соискатели стали искать работу на 57% чаще, чем годом ранее. Второе место по активности в поисках работы у соискателей из сферы туризма и общепита. Активность кадров из этой сферы выросла на 56%. Третье место по желанию найти работу мечты в Мурманской области заняли соискатели из транспортного сектора (+51% новых соискателей). Близко к ним оказался обслуживающий персонал – представители сферы стали на 43% чаще искать работу.

«На фоне такой активизации местных жителей в регионе вырос и уровень конкуренции на рынке труда. Так, если в начале 2024 года на одну вакансию приходилось 2,6 активных резюме, то теперь уже 3,8. Это ещё норма для рынка, но позитивный тренд для работодателей, которые возможно также сейчас могут активизироваться в поиске персонала, так как люди пошли на рынок труда. Начала расти конкуренция за работу и в конкретных профсферах. Так, на 21 пункт выросла конкуренция в консалтинге (с 27,4 до 48,3 активных резюме на вакансию), среди соискателей сферы массмедиа (+10,2 пунктов до 40,2 кандидатов на место), на 7,6 пункта выросла конкуренция среди топ-менеджеров (до 20,7 резюме), на 9,7 пункта - до 16,8 резюме в секторе закупок. В данном случае важно понимать, что перечисленные выше сферы и ранее были достаточно конкурентными: было много желающих работать в этих областях, а вот спрос у работодателей был ниже. Между тем общая активизация соискателей на рынке может являться позитивным трендом для начала года», отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.  

Профсфера

Динамика

 резюме по

 сравнению

 с началом

 2024 г.

Уровень конкуренции

 Начало

 2025 г.

 Начало

 2024 г.

Динамика

 за год

Автомобильный бизнес

57%

3,1

1,5

1,7

Туризм, гостиницы, рестораны

56%

3,7

1,9

1,8

Транспорт, логистика, перевозки

51%

3,4

2,9

0,5

Домашний, обслуживающий персонал

43%

5,6

3,7

1,9

Безопасность

38%

10,2

3,2

7,1

Наука, образование

37%

12,6

7,0

5,6

Рабочий персонал

37%

2,9

2,2

0,7

Стратегия, инвестиции, консалтинг

32%

48,3

27,4

21,0

Весь рынок труда

29%

3,8

2,6

1,3

Медицина, фармацевтика

29%

1,8

1,3

0,5

Продажи, обслуживание клиентов

26%

2,4

1,6

0,8

Высший и средний менеджмент

22%

20,7

13,1

7,6

Строительство, недвижимость

21%

3,9

2,6

1,3

Управление персоналом, тренинги

20%

15,7

10,7

5,0

Юристы

19%

12,3

8,9

3,4

Искусство, развлечения, массмедиа

17%

40,2

30,0

10,2

Административный персонал

16%

8,6

7,6

0,9

Добыча сырья

13%

6,0

4,6

1,4

Маркетинг, реклама, PR

12%

23,8

21,2

2,5

Информационные технологии

12%

13,4

12,8

0,6

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

10%

7,2

4,1

3,1

Закупки

8%

16,8

7,1

9,7

Страхование

6%

2,9

2,0

1,0

Финансы, бухгалтерия

6%

6,0

5,2

0,8

Производство, сервисное обслуживание

6%

3,5

3,0

0,5

Сельское хозяйство

-3%

4,7

3,7

1,0

Розничная торговля

-8%

0,8

0,9

-0,1

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