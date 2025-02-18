Соискатели из Мурманской области ринулись на рынок: местные жители обновили более 16 тысяч резюме, активность людей выросла на 29%
Статистика рынка труда Мурманской области, основанная на данных hh.ru, свидетельствует, что местные жители активизировались в поиске работы и стали чаще не только обновлять резюме, но и откликаться на вакансии.
Аналитика hh.ru за последние 30 дней показывает, что на рынок труда региона вышли и обновили свои резюме более 16 тысяч местных соискателей. По сравнению с началом 2024 желание людей найти новую работу или подработку в Мурманской области выросло в этом году сразу на 29%.
Самыми замотивированными найти новое место работы оказались желающие работать в автосфере, причём это самые разные соискатели: и автомеханики, и специалисты по продажам в автобизнесе. В этой сфере соискатели стали искать работу на 57% чаще, чем годом ранее. Второе место по активности в поисках работы у соискателей из сферы туризма и общепита. Активность кадров из этой сферы выросла на 56%. Третье место по желанию найти работу мечты в Мурманской области заняли соискатели из транспортного сектора (+51% новых соискателей). Близко к ним оказался обслуживающий персонал – представители сферы стали на 43% чаще искать работу.
«На фоне такой активизации местных жителей в регионе вырос и уровень конкуренции на рынке труда. Так, если в начале 2024 года на одну вакансию приходилось 2,6 активных резюме, то теперь уже 3,8. Это ещё норма для рынка, но позитивный тренд для работодателей, которые возможно также сейчас могут активизироваться в поиске персонала, так как люди пошли на рынок труда. Начала расти конкуренция за работу и в конкретных профсферах. Так, на 21 пункт выросла конкуренция в консалтинге (с 27,4 до 48,3 активных резюме на вакансию), среди соискателей сферы массмедиа (+10,2 пунктов до 40,2 кандидатов на место), на 7,6 пункта выросла конкуренция среди топ-менеджеров (до 20,7 резюме), на 9,7 пункта - до 16,8 резюме в секторе закупок. В данном случае важно понимать, что перечисленные выше сферы и ранее были достаточно конкурентными: было много желающих работать в этих областях, а вот спрос у работодателей был ниже. Между тем общая активизация соискателей на рынке может являться позитивным трендом для начала года», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.
|
Профсфера
|
Динамика
резюме по
сравнению
с началом
2024 г.
|
Уровень конкуренции
|
Начало
2025 г.
|
Начало
2024 г.
|
Динамика
за год
|
Автомобильный бизнес
|
57%
|
3,1
|
1,5
|
1,7
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
56%
|
3,7
|
1,9
|
1,8
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
51%
|
3,4
|
2,9
|
0,5
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
43%
|
5,6
|
3,7
|
1,9
|
Безопасность
|
38%
|
10,2
|
3,2
|
7,1
|
Наука, образование
|
37%
|
12,6
|
7,0
|
5,6
|
Рабочий персонал
|
37%
|
2,9
|
2,2
|
0,7
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
32%
|
48,3
|
27,4
|
21,0
|
Весь рынок труда
|
29%
|
3,8
|
2,6
|
1,3
|
Медицина, фармацевтика
|
29%
|
1,8
|
1,3
|
0,5
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
26%
|
2,4
|
1,6
|
0,8
|
Высший и средний менеджмент
|
22%
|
20,7
|
13,1
|
7,6
|
Строительство, недвижимость
|
21%
|
3,9
|
2,6
|
1,3
|
Управление персоналом, тренинги
|
20%
|
15,7
|
10,7
|
5,0
|
Юристы
|
19%
|
12,3
|
8,9
|
3,4
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
17%
|
40,2
|
30,0
|
10,2
|
Административный персонал
|
16%
|
8,6
|
7,6
|
0,9
|
Добыча сырья
|
13%
|
6,0
|
4,6
|
1,4
|
Маркетинг, реклама, PR
|
12%
|
23,8
|
21,2
|
2,5
|
Информационные технологии
|
12%
|
13,4
|
12,8
|
0,6
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
10%
|
7,2
|
4,1
|
3,1
|
Закупки
|
8%
|
16,8
|
7,1
|
9,7
|
Страхование
|
6%
|
2,9
|
2,0
|
1,0
|
Финансы, бухгалтерия
|
6%
|
6,0
|
5,2
|
0,8
|
Производство, сервисное обслуживание
|
6%
|
3,5
|
3,0
|
0,5
|
Сельское хозяйство
|
-3%
|
4,7
|
3,7
|
1,0
|
Розничная торговля
|
-8%
|
0,8
|
0,9
|
-0,1