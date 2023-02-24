Соискатели на hh.ru смогут подтвердить свои знания английского

Соискатели на hh.ru теперь могут подтверждать свое владение английским языком на любом уровне от А1 до С2, пройдя соответствующий тест, составленный экспертами Alibra School. Бесплатная опция доступна соискателям любой профессии на мобильных платформах hh.ru как при создании нового резюме, так и при редактировании текущего или архивного. Время прохождения теста ограничено 10 минутами, количество попыток – один раз в течение месяца.

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru в партнёрстве с Alibra School предоставила всем соискателям опцию подтверждения знания английского языка на любом уровне владения.

Соискатели на hh.ru теперь могут подтверждать свое владение английским языком на любом уровне от А1 до С2, пройдя соответствующий тест, составленный экспертами Alibra School. Бесплатная опция доступна соискателям любой профессии на мобильных платформах hh.ru как при создании нового резюме, так и при редактировании текущего или архивного. Время прохождения теста ограничено 10 минутами, количество попыток – один раз в течение месяца.

После успешного прохождения теста в резюме соискателя появится галочка и сообщение о подтверждении уровня владения английским языком, выделенное зеленым цветом. Все это увидят работодатели при просмотре резюме. Подтверждение владения английским языком действует в течение одного года. Если соискатель не сможет пройти тест, то это никак не отразится на форматировании его резюме и его позициях в поисковой выдаче hh.ru, при этом ему будет предложено пройти обучение в Alibra School на специальных выгодных условиях.

«Мы в hh.ru активно работаем над валидацией навыков соискателей, чтобы работодатель получал подтвержденный по навыкам талант, а соискатель в случае недостаточного владения навыками имел возможность после тестирования поучиться, - говорит Марина Дорохова, лидер направления «Навыки» на hh.ru. – Требование к знанию английского языка – одно из самых распространенных у работодателей, в прошлом году оно встречалось в 365 тыс. вакансий. Теперь рекрутеры смогут сразу понимать реально подтвержденные знания кандидатов и сосредоточиться во время собеседования на других навыках».

«Более 22 лет нашей миссией является эффективное обучение языкам для самых разных жизненных задач. Один из самых важных и востребованных языков всегда был и остаётся английский. Значительная часть студентов Alibra School учат английский для повышения своих квалификации и ценности как специалиста и получения более высокооплачиваемой работы, а также для подготовки к международным экзаменам и переездам, – говорит Евгений Никипелов, директор Alibra School. – В основе нашего подхода лежат современные эффективные научные методы изучения языков. Благодаря логико-ассоциативному подходу грамматика воспринимается просто и запоминается естественным образом, без механического заучивания. Новые слова остаются в памяти навсегда за счёт системы семикратных интервальных повторений, интегрированной в мобильном приложении. Полученные знания можно оттачивать на интерактивной онлайн-платформе, где отображается весь прогресс ученика. С методикой Alibra School в разы экономятся силы и время, при этом результаты обычно превосходят все ожидания. Мы рады реализовать совместный проект с такой серьёзной платформой как hh.ru. Уверен, такое сотрудничество принесет большую пользу и соискателям, и рекрутерам, и компаниям в целом».

В конце 2022 года в рамках Skill-based направления hh.ru стала доступна опция подтверждения навыков владения Excel. За три месяца почти 12 тысяч соискателей подтвердили свои навыки Excel, успешным становится почти каждый третий (30%) тест.