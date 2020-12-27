Соискатели с антителами к коронавирусу имеют преимущество при трудоустройстве в каждую одиннадцатую компанию

Уже 9% работодателей отдают предпочтение кандидатам со справкой о наличии антител к COVID-19. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после очередного опроса более 1000 компаний из всех округов страны.

Большинство российских компаний (83%) не рассматривает иммунитет к коронавирусу как преимущество при приёме на работу. Однако есть работодатели, которые предпочитают трудоустраивать тех, кто имеет антитела к новой инфекции: 7% считают наличие антител преимуществом для всех вакантных позиций, ещё 2% — для отдельных должностей.

Наличии у соискателя антител к COVID-19 является преимуществом при приёме на работу на промышленные предприятия, в медицинские организации, логистические компании, ритейл и сферу услуг В2С.