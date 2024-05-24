Соискатели с учёной степенью пользуются преимуществом при трудоустройстве в каждой пятой компании

Соискатели со степенью кандидата или доктора наук имеют преимущество при трудоустройстве в каждой пятой компании, особенно в конкурсе на руководящие должности. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Больше всего соискателей с ученой степенью в сферах образования, медицины, строительстве и производстве. 18% работодателей назвали степени кандидата и доктора наук конкурентным преимуществом для позиций, требующих наличия высшего образования. 21% — для руководящих позиций. Чаще всего об этом говорили представители медицинских организаций, НИИ, строительных и промышленных компаний.

Время проведения опроса: 1—20 мая 2024 года.

Фото пресс-службы ПАО «Сбербанк».