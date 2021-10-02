Соискатели со средне-специальным образованием, как правило, ждут зарплату до 60 тысяч рублей

2 октября в России отмечают День профессионально-технического образования. Этот день не является официальным праздником, между тем его каждый год отмечают преподаватели и учащиеся профессионально-технических училищ, колледжей и профессиональных лицеев, а также техникумов. Эксперты hh.ru выяснили, какие запросы на работу и зарплату есть у соискателей со средне-специальным образованием.

За последние две недели в России более двух миллионов соискателей разместили или обновили резюме, из них большую часть (64%) составляют россияне с высшим образованием, соискателей со средне-специальным образованием насчитывается более 376 тысяч или 17% от общего числа резюме по стране. Больше всего россиян, имеющих средне-специальное образование, которым нужна работа, в сфере продаж (16% или около 59 тысяч человек), на втором месте – транспортная сфера, здесь насчитывается более 40 тысяч соискателей. Меньше всего доля людей, окончивших профессионально-технические училища среди страховщиков, юристов, а также госслужащих.

С небольшим перевесом мужчин, имеющих среднее-специальное образование больше, чем женщин 51% против 49%. Каждый второй соискатель, окончивший техникум или колледж уже имеют стаж работы от 6 лет и более, у каждого пятого опыт работы от 3 до 6 лет.

Интересный штрих в портрет соискателя-россиянина, имеющего средне-специальное образование и ищущего работу – 1% из них отмечают, что владеют английским языком на продвинутом уровне, а это более 2300 человек. В большинстве своем английским языком соискатели данной категории не владеют – 74%.

Зарплаты, на которые рассчитывают соискатели, отучившиеся в колледжах и техникумах, в 30% случаев, колеблются на уровне 40–60 тысяч рублей, ещё 25% готовы на зарплату от 30 до 40 тысяч рублей, 12% устроит оплата от 60 до 80 тысяч, а 4% хотят от 100 до 300 тысяч.

«Анализ вакансий показывает, что работодатели в большинстве своём готовы предлагать и платить более высокие зарплаты, ориентируясь скорее не на образование соискателей, а на опыт и наличие высоких профессиональных навыков, которые отвечают требованиям вакансий. Так, в сентябре этого года на hh.ru было размещено более 1 миллиона вакансий, из них в 40% предложений о работе от соискателей не требуется опыт или стаж. Средняя зарплата в таких предложениях начинается от 35 тысяч рублей, максимальные зарплаты достигают 180 тысяч. В свою очередь предложений о работе с требованием обязательного стажа по профессии более 6 лет на данный момент около 2%, но здесь средняя предлагаемая зарплата стартует от 90 тысяч и максимальные предложения достигают 350 тысяч рублей в месяц», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Примечательно, что для 39% опрошенных представителей российских компаний не важно наличие высшего образования у соискателей, а для 59% ко всему не интересно, диплом какого именно образовательного учреждения есть у соискателя. При этом в ходе недавнего опроса hh.ru работодатели отметили, что в 56% случаев они нуждаются в выпускниках и работниках, имеющих техническое образование, меньше всего спрос на данный момент среди опрошенных компаний в соискателях, имеющих художественное и физкультурное образование.