Соискатели со знанием английского языка могут зарабатывать выше рынка

Так, аналитика показывает, что специалисты со знанием английского могут зарабатывать выше рынка. Например, в целом по РФ 2024 году средняя предлагаемая зарплата в вакансиях с требованием знания английского языка составляет 75,8 тысячи рублей, и это на 11,3 тысячи рублей выше, чем медиана предлагаемых заработных плат в целом по стране.

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, растёт ли спрос на специалистов со знанием английского языка, и влияет ли данный навык на уровень заработной платы.

С января по апрель 2024 года в России было открыто 37,6 тысячи вакансий, где среди требований к кандидатам указано знание английского языка, и это на 11% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В регионах СЗФО было открыто почти 6 тысяч подобных вакансий. За год спрос на специалистов со знанием английского языка на Северо-Западе страны вырос на 10%. А вот зарплаты для таких специалистов выросли более существенно.

Так, аналитика показывает, что специалисты со знанием английского могут зарабатывать выше рынка. Например, в целом по РФ 2024 году средняя предлагаемая зарплата в вакансиях с требованием знания английского языка составляет 75,8 тысячи рублей, и это на 11,3 тысячи рублей выше, чем медиана предлагаемых заработных плат в целом по стране.

В регионах СЗФО аналогичная ситуация: зарплаты в вакансиях со знанием языка выше на 13,3 тысячи рублей средних по рынку, и составляют 71,1 тысячи рублей. В Петербурге тоже кандидаты, знающие английский язык более «дороги» для работодателей. В вакансиях с требованием знания английского средняя зарплата в Петербурге на уровне 87,9 тысячи, что на 14,1 тысячи рублей больше, чем средняя зарплата на рынок труда Петербурга.

Специалисты, которым английский язык поможет в поиске работы и построении карьеры, это, прежде всего, программисты и разработчики: на них приходится 8,2% от всех вакансий, где указано требование владения данным языком. Далее в ТОП попали менеджеры по продажам (7,6%), менеджеры по закупкам (4%), секретари и помощники руководителя (3,7%), менеджеры по логистике и ВЭД (3,4%), маркетологи (3,2%), инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики (3%), педагоги (2,5%), специалисты технической поддержки, а также аналитики (по 2,4%).

Насколько отличается зарплата для соискателей, знающих английский язык и для соискателей, не имеющих знания английского языка по регионам РФ, 2024 год, по данным hh.ru, наглядно представлено в таблице.

Топ профессий, в которых чаще всего работодатели требуют знание английского языка от работников-соискателей, 2024 год, по данным hh.ru, наглядно представлен на диаграмме.