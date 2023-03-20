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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.23 18:00

Соискатели стали чаще проверять потенциальных работодателей

77% россиян проверяют работодателей перед собеседованием. Перед тем, как отправить резюме работодателю или пойти на интервью, соискатели чаще всего читают отзывы о компании в интернете. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Прежде чем отправить резюме или пойти на собеседование, 77% россиян проверяют работодателей, причем чаще всего так поступают соискатели с зарплатными ожиданиями выше среднего. Только 14% кандидатов пропускают этот шаг в процессе поиска работы и трудоустройства.

Проверку работодателя перед собеседованием соискатели чаще всего начинают с отзывов в интернете: 72% изучают мнение бывших и нынешних сотрудников компании. 25% ищут информацию о компании на ее официальном сайте. 18% изучают финансовую, налоговую и судебную отчетность компании. 8% узнают мнение своих знакомых о работодателе. По 2% респондентов изучают информацию о компании через резюме бывших сотрудников и смотрят, как долго компания осуществляет деятельность на рынке.

По сравнению с прошлым годом, россияне стали чаще проверять работодателей перед собеседованием: 77% сегодня против 73% в 2022 году. Как и раньше, самым популярным способом проверки является изучение отзывов о компании. Заглядывать на официальные сайты за информацией о работодателе стали чаще, а смотреть соцсети — реже.

Время проведения опроса: 28 февраля — 15 марта 2023 года.

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