Соискателям с инвалидностью стали реже предлагать работу в Мурманской области, но подняли зарплату

Люди с ограниченными возможностями наряду с пенсионерами, подростками 14-18 лет, женщинами в декрете и с маленькими детьми, а также лицами с судимостью, входят в широкий круг кадрового резерва страны. Компании, осознавшие это, уже активно привлекают подходящих кандидатов с инвалидностью, отмечают аналитики hh.ru.

Тем не менее, по сравнению с летом прошлого года число новых рабочих мест, доступных соискателям с инвалидностью, в Мурманской области упало на 5% (по сравнению со II кварталом 2023), достигая 300 новых вакансий по итогам за второй квартал 2024 года.

В целом по стране по итогам за первые шесть месяцев 2024 года компании продолжают активно наращивать число вакансий, доступных для людей с ограниченными возможностями (ОВЗ). И спрос, и медиана предлагаемой зарплаты выросли почти на треть: 179 тысяч вакансий за 6 месяцев текущего года против 136,8 тысячи в тот же период 2023 года в целом по стране. Зарплата по России в целом в вакансиях для людей с ОВЗ выросла с 52400 рублей в 2023 году до 67600 рублей в 2024-ом. Несмотря на сокращение числа предложений, в Мурманской области доход в вакансиях, доступных инвалидам, тоже вырос за год: с 45000 до 55900 рублей (+10,9 тысячи рублей).

«Такой тренд вызван развитием программ инклюзии, укоренением удаленного формата работы, так и общим дефицитом кадров. Сегодня в компаниях из всех отраслей экономики и бизнеса можно найти вакансии, доступные для людей с инвалидностью, разница лишь в количестве таких вакансий – от сотни до десятков тысяч. Абсолютным лидером по найму людей с ограниченными возможностями в течение последних двух лет являются ИТ-компании – они размещают почти каждую третью такую вакансию. Стремительно вырос спрос на работников-инвалидов и у финансового сектора (второе место в 2024 году с приростом вакансий почти в 2 раза). Также в лидерах – сфера образования, розничная торговля и складская логистика», – отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru

Чаще всего людям с ограниченными возможностями предлагают работу операторами колл-центров (каждая четвертая идет с маркировкой «доступно для инвалидов»), упаковщиками/комплектовщиками заказов на складе, страховыми агентами, программистами, преподавателями, редакторами, корректорами, тестировщиками. На hh.ru, в течение последних двух лет каждая вторая вакансия для людей с ОВЗ подразумевает удалённую работу, по 20% приходится на гибкую и полную занятость. Есть вакансии и со сменным графиком (почти каждая десятая).