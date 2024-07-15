Бойцам СВО хотят расширить возможности для получения медпомощиКак Мир отмечал Международный день йоги: одни любители упражнений проводили занятия с поросятами, а другие собрались на пляже Копакабана
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.07.24 12:00

Соискателям с инвалидностью стали реже предлагать работу в Мурманской области, но подняли зарплату

Люди с ограниченными возможностями наряду с пенсионерами, подростками 14-18 лет, женщинами в декрете и с маленькими детьми, а также лицами с судимостью, входят в широкий круг кадрового резерва страны. Компании, осознавшие это, уже активно привлекают подходящих кандидатов с инвалидностью, отмечают аналитики hh.ru.

Тем не менее, по сравнению с летом прошлого года число новых рабочих мест, доступных соискателям с инвалидностью, в Мурманской области упало на 5% (по сравнению со II кварталом 2023), достигая 300 новых вакансий по итогам за второй квартал 2024 года.

В целом по стране по итогам за первые шесть месяцев 2024 года компании продолжают активно наращивать число вакансий, доступных для людей с ограниченными возможностями (ОВЗ). И спрос, и медиана предлагаемой зарплаты выросли почти на треть: 179 тысяч вакансий за 6 месяцев текущего года против 136,8 тысячи в тот же период 2023 года в целом по стране. Зарплата по России в целом в вакансиях для людей с ОВЗ выросла с 52400 рублей в 2023 году до 67600 рублей в 2024-ом. Несмотря на сокращение числа предложений, в Мурманской области доход в вакансиях, доступных инвалидам, тоже вырос за год: с 45000 до 55900 рублей (+10,9 тысячи рублей).

«Такой тренд вызван развитием программ инклюзии, укоренением удаленного формата работы, так и общим дефицитом кадров. Сегодня в компаниях из всех отраслей экономики и бизнеса можно найти вакансии, доступные для людей с инвалидностью, разница лишь в количестве таких вакансий – от сотни до десятков тысяч. Абсолютным лидером по найму людей с ограниченными возможностями в течение последних двух лет являются ИТ-компании – они размещают почти каждую третью такую вакансию. Стремительно вырос спрос на работников-инвалидов и у финансового сектора (второе место в 2024 году с приростом вакансий почти в 2 раза). Также в лидерах – сфера образования, розничная торговля и складская логистика», – отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru

Чаще всего людям с ограниченными возможностями предлагают работу операторами колл-центров (каждая четвертая идет с маркировкой «доступно для инвалидов»), упаковщиками/комплектовщиками заказов на складе, страховыми агентами, программистами, преподавателями, редакторами, корректорами, тестировщиками. На hh.ru, в течение последних двух лет каждая вторая вакансия для людей с ОВЗ подразумевает удалённую работу, по 20% приходится на гибкую и полную занятость. Есть вакансии и со сменным графиком (почти каждая десятая).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Комментарий к новости:Численность населения Мурманской области на 1 мая 2024 года уменьшилась на 1,1 тысячи северян
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире16:30«Кронштадтская крепость. Страницы истории». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«ТСервис» по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» изучил предложения работодателей и динамику заработных плат в e-commerce-PRO Валюту (16+)Цены на нефть слабо повышаются, доллар США дорожает к основным валютам-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Бойцам СВО хотят расширить возможности для получения медпомощи
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика