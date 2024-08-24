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Мурманская область. Арктика (16+)24.08.24 18:00

Сокращается разрыв между пенсиями работающих и незанятых

Разрыв между пенсиями работающих и незанятых с начала года снизился на 17%, до 4,8 тысячи рублей. В июле 2024 года выплаты первых были на уровне 18,6 тысячи, а вторых - 23,4 тысячи, следует из данных Соцфонда (СФР).

Речь о фактически начисленных средствах: все поступления суммируются и делятся на количество получателей. По факту же деньги, которые поступают конкретному гражданину, могут отличаться от этой цифры: они зависят от стажа, накопленных пенсионных баллов и региона.

Как пишут «Известия», при этом за 6 месяцев текущего года средняя начисленная пенсия работающих увеличилась на 4% (с 17,9 тысячи), а незанятых - практически не изменилась. Тогда как с прошлого июля, то есть за год, выплаты трудящимся выросли на 11%, а остальных - на 7,3%.

Со следующего года работающим гражданам впервые за 9 лет начнут индексировать пенсию. Индексация будет проводиться дважды в год - с 1 февраля 2025-го и далее ежегодно по уровню инфляции предыдущих 12 месяцев и с 1 апреля - с учётом стоимости пенсионного балла.

Как оценила вице-премьер Татьяна Голикова, минимальное увеличение выплат после повышения должно составить 1,3 тысячи рублей.

Возвращение индексации работающим пенсионерам позволит обеспечить рост доходов всех получателей страховых выплат, сообщили «Ивестиям» в пресс-службе Минтруда.

Для расчёта суммы прибавки нужно различать понятия базы начисления и суммы индексации. В 2025 году за базу примут пенсию, которую можно было бы получать с учётом всех пропущенных повышений с 2016-го по 2024 год. Выглядеть это будет так: возьмут выплату, которую гражданин получает на конец 2024 года; учтут все пропущенные индексации за годы работы и прибавят их к фактической пенсии - это будет базой для расчёта повышения в 2025 году; подсчитают сумму увеличения от базы, но прибавят её не к самой базе, а к фактической пенсии на конец этого года.

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