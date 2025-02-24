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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.25 18:00

Сокращение числа предметов ОГЭ для 9-классников, желающих поступить в колледж, россияне оценивают по-разному – «SuperJob»

Среди родителей 9-классников, идущих в ссузы, уровень одобрения выше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения страны.

Госдума в первом чтении одобрила пилотный проект, позволяющий школьникам Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, а также Северной Осетии в 2025 году сдавать только два экзамена после девятого класса (русский язык и математика), чтобы поступить в колледж. Для тех, кто идёт в 10 класс, сохранятся четыре экзамена для получения аттестата, два из которых — по выбору.

Мнения мурманчан по поводу этой инициативы разделились. 34% одобряют законопроект, 24% считают, что экзамены по выбору следует отменить и для 10-классников. 24% выступают за сохранение прежних четырёх экзаменов для всех школьников: «Это попытка создания малообразованной рабочей массы, исполнителей, путём сокращения шансов получить высшее образование и высококвалифицированную должность». 18% затруднились с ответом: «Эта идея ставит людей в неравное положение и даёт дополнительный стимул тем, кто плохо учится в школе, идти и дальше по пути наименьшего сопротивления.

С другой стороны, почти нулевая стоимость что этого образования, что результатов этих экзаменов, поэтому от перемены мест слагаемых результат не особо изменится».

Женщины активнее мужчин одобряют отмену экзаменов и для 10-классников: 29% против 19% соответственно. Мужчины же чаще поддерживают идею оставить все как раньше: 30% против 18% среди женщин.

Наиболее высокий уровень поддержки законопроекта выразили респонденты до 35 лет (39%).

Что же думают родители о нововведениях? 36% опрошенных, чьи дети планируют поступать в колледж, поддерживают отмену двух экзаменов. Среди родителей школьников, которые пойдут в 10 класс, одобрение выражает лишь каждый четвертый. Гораздо активнее они выступают за отмену экзаменов и для 10-классников (41%). Идею оставить все как раньше чаще поддерживают родители школьников, желающих поступить в колледж (26% против 19% среди родителей школьников, которые будут учиться в 10 классе).

Время проведения опроса: 13—20 февраля 2025 года.

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