Сокращение расходов и увеличение дефицита бюджета до предельного уровня - состоялось очередное заседание Совета депутатов города Мурманска

В Мурманске прошло пятнадцатое заседание Совета депутатов шестого созыва. Один из главных вопросов повестки и текущего финансового года в целом – исполнение бюджета.

– Ситуация сложная для всех, Мурманск – не исключение. Мы очень надеялись на региональную поддержку, активные переговоры с правительством области велись с лета, – рассказал глава администрации Мурманска Евгений Никора. – И сегодня можно смело говорить о том, что поддержка у нас есть: 506 миллионов рублей поступят в городскую казну.

По словам главы администрации Мурманска, часть средств уже получена, а поступление оставшейся суммы поможет скорректировать бюджет города и дополнит те антикризисные меры, которые муниципалитет принял самостоятельно. Это касается и сокращения расходов, и увеличения дефицита бюджета до предельного уровня. Такой комплекс мероприятий обеспечит необходимую балансировку бюджета.

Глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев в числе ключевых вопросов заседания назвал предоставление льгот по арендной плате за землю.

– Вопрос традиционный, рассматривается ежегодно, но сегодня, в условиях пандемии и непростой экономической ситуации, он жизненно важен для предприятий и общественных организаций города. Поддержка тем, чья работа имеет социальную направленность, просто необходима, – прокомментировал глава.

Часть вопросов повестки касалась внесения изменений в Устав муниципального образования город Мурманск, это нужно для приведения документа в соответствие с федеральным законодательством. Также на заседании Совета прозвучала тема подготовки к празднованию 105-летия города-героя Мурманска. Этот вопрос был включен в повестку дня дополнительно.