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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.22 18:00

Сократить или нанять: работодатели поделились планами сокращаемых и набираемых профессий до конца 2022 года

Служба исследований hh.ru провела большой опрос работодателей по всей стране и выяснила, какие планы по набору и сокращению персонала стоят у компаний до конца 2022 года.

В рамках опроса российские работодатели, у кого уже количество персонала с началом кризиса уменьшилось или уменьшится до конца 2022 ответили, что по их предположениям наибольшая доля возможных сокращений коснется таких категорий работников: бек-офисные административные роли (секретари, делопроизводители, ресепшн, офис-менеджеры, работники АХО и т. п.). В данном случае сокращение подобных работников может случиться в 26% компаний. При этом до конца текущего года нанимать новый административный персонал в рамках расширения штата планируется лишь в 7% российских компаний. 

Также может быть уменьшена численность профессиональных ролей, связанных с продажами и аккаунтингом, в том числе в ритейле и в b2b секторе – так ответили 22% опрошенных компаний. Между тем 34% компаний, у которых наоборот запланировано расширение штата, заявили, что будут нанимать дополнительный персонал из профсферы продаж, что может частично купировать уровень безработицы в этой области.

Кроме того, до конца года могут столкнуться с частичным сокращением линейные работники в транспортной сфере, логистике и доставке (водители, курьеры, складские работники), а также специалисты с HR-функциями: по 21% в каждой области. При этом в этих же сферах у части других российских компаний есть планы на небольшой рост по численности работников: по +13% в каждой профессиональной области. Из-за таких «качель» вполне вероятно, что сокращенные работники из перечисленных областей могут «раствориться» в работодательском спросе.   

Касательно категорий наиболее востребованных профессий, на которые нацелились российские работодатели и готовы расширить ими штат до конца 2022 года. В топ попали линейные профессии производственного профиля (наладчики, монтажники, слесари, токари, электрики, инженеры ПТО и т. п.). Данную категорию работников планируют нанимать до конца года 43% российских компаний.

На втором месте по востребованности у работодателей – ИТ-специалисты (разработчики программного обеспечения, специалисты по ИТ-поддержке, системные администраторы, аналитики, программисты и т. п.). Каждая третья опрошенная компания в России (29%) планируют увеличить свой штат этими специалистами до конца года. При этом под сокращение ИТ-профессии попадут лишь в 4% компаний, прошедших опрос hh.ru. Высока вероятность, что данные сокращенные работники смогут получить множество предложений от потенциальных работодателей (наглядно на диаграмме).

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