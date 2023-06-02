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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.23 17:30

«Сокрома Гиперборея»: в Кировске резидент Арктической зоны РФ открыл первый в городе объект гостеприимства с максимальной доступностью к горным склонам Хибин

Компания провела реконструкцию исторического здания 1935 года. Проект реализован по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

Трёхзвездочный сетевой спа-отель «Сокрома Гиперборея» состоит из 45 номеров различных категорий – от «эконом» до «делюкс», лобби, есть детская и комнаты для переговоров.

«Как и планировали, отель ввели в эксплуатацию в 2023 году, сроки и требования при классификации гостиниц выполнили. Провели реконструкцию исторического двухэтажного здания, увеличив его площадь до 1408 квадратных метров. Учли предложенные варианты планировки, визуализации и подбора необходимых материалов и меблировки. Считаю, что нам удалось соблюсти концепцию, в основу которой была положена легенда о мифической северной стране Гиперборее. Мотивы нашли свое воплощение в стиле и атмосфере пространства, которое отражает неповторимость нашей Арктики. Дизайнеры смогли найти оригинальные решения, как совместить историю и современность, – интерьер украшают арт-объекты и тематические муралы. Первых гостей приняли в мае, когда наступает полярный день, а основной поток ждём к началу горнолыжного сезона. Одновременно можем разместить до 90 человек, или 6 тысяч человек в год», – рассказала генеральный директор ООО «Сокрома недвижимость» Дарья Ковалевская.

В каждом апартаменте отеля – гостиная, индивидуальная кухня, спальная зона, теплые полы и санузел, проведён проводной интернет, установлены телевизоры с бесплатным выходом в онлайн-кинотеатры и возможностью заказа еды в номер.

Затемнение в период белых ночей, который продлится до июля, обеспечивают теневые шторы. В отеле также оборудована прачечная с современными профессиональными системами стирки и сушки, которыми гости могут воспользоваться самостоятельно. Для горнолыжников предусмотрены системы хранения и сушки инвентаря.

А тем, кто приедет в Кировск летом, предложат отправиться в поход за редкими минералами, которые встречаются только в Хибинах. Кольский полуостров – родина множества драгоценных камней, а ещё это единственное место в России, где можно найти эвдиалит, который считается талисманом воинов и за красный цвет прозван «лопарской кровью». Ознакомиться с хибинскими минералами можно в холле гостиницы, где размещена экспозиция.

По словам владелицы отеля «Сокрома Гиперборея», развитие проекта продолжается. Осенью здесь откроют СПА с русской парной, фито-зоной, хаммамом и солевой комнатой. Построят отдельный ресторан «Дед Борей» на 50 мест с летней террасой и видом на горы, аутентичной арктической кухней и гастробаром, парковку на 30 машиномест.

Планируется благоустройство и организация ярмарочной деятельности на прилегающей территории.

«Туризм – одна из лидирующих отраслей по количеству инвестиционных проектов, реализуемых в российской Арктике. На сегодняшний день около 120 резидентов АЗРФ инвестировали в развитие туристкой инфраструктуры 37 млрд рублей. «Сокрома Гиперборея» – это ещё один успешный пример в истории гостеприимства Мурманской области благодаря мерам господдержки. Проект резидента АЗРФ отвечает концепции туристско-рекреационного кластера «Хибины», который реализуется на территории Кировско-Апатитского района», – считает заместитель директора инвестиционного департамента КРДВ Мария Бадмацыренова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по данным КРДВ, на сегодняшний день число резидентов Арктической зоны РФ превысило 600. Инвесторы вложили в реализацию проектов 80,5 млрд рублей и создали 6,7 тысячи рабочих мест.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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