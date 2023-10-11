Сокровища Мурманского областного художественного музея

13, 20 и 27 октября в 13.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится мероприятие «Сокровища музея».

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, вместе мы разгадаем тайны «Храма Муз», узнаем, какие бывают виды искусства и чем отличаются, а также заглянем в секретное хранилище, где находятся настоящие драгоценности. В конце путешествия все участники проверят свои способности в увлекательном творческом задании.

Мероприятие проводится для групп от 3-х человек. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457261796%2Falbum-11742142_00%2Frev