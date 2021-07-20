«Сокровища России»: Мурманская область представлена сразу в шести номинациях национального конкурса достопримечательностей «National Geographic Traveler»

Стартовал национальный конкурс журнала «National Geographic Traveler» «Сокровища России». Издание представляет онлайн-голосование, посвящённое туристическим возможностям нашей страны. Все желающие могут отдать свои голоса за понравившихся номинантов.

Мурманская область представлена в шести номинациях: культурно-исторический объект – Арктический выставочный центр «Атомный ледокол Ленин»; национальная кухня – Солёная треска «Северное сияние»; общественное пространство – Центр современного искусства «21А»; природный объект – Батарейский водопад в Териберке; речной и морской круиз – морской круиз к Северному полюсу на атомном ледоколе и туристическая тропа – Тропа к каменному лабиринту «Вавилон».

Проект поможет не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России.

Отдать свой голос можно ежедневно на сайте конкурса. Голосование открыто до 10 октября, сообщает комитет по туризму Мурманской области.

Итоги будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте Nat-geo.ru и в журнале «National Geographic Traveler».

Для участия в голосовании необходима авторизация. За одного номинанта можно голосовать не чаще одного раза в сутки.