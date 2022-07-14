«Сокровища России»: северяне могут проголосовать за объекты Мурманской области в рамках национального конкурса достопримечательностей

«Russian Traveler Awards 2022» представляет собой онлайн-голосование от журнала «Russian Traveler», посвящённое главным туристическим возможностям нашей страны. Мурманская область представлена в восьми номинациях, среди которых культурно-исторические и природные объекты, народные промыслы и национальные блюда, фестивали, экскурсионные и экомаршруты.

Любой желающий до 30 сентября текущего года может проголосовать за следующие объекты региона:

• Культурно-исторический объект – Арктический выставочный центр «Атомный ледокол Ленин»;

• Народный промысел – Поморская козуля;

• Национальное блюдо – Молочная уха;

• Оздоровительный курорт – Санаторно-оздоровительный комплекс «TIRVAS»;

• Природный объект – Природный парк «Полуострова Рыбачий и Средний»;

• Фестиваль/праздник – «IMANDRA VIKING FEST»;

• Экомаршрут – Лапландский государственный природный биосферный заповедник;

• Экскурсионный туристический маршрут – «Фотоохота за китами Баренцева моря».

Проект поможет не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России. Отдать свой голос можно ежедневно на сайте конкурса по ссылке.

Итоги голосования будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте и в журнале «Russian Traveler».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для участия в голосовании необходима авторизация. За одного номинанта можно голосовать не чаще одного раза в сутки.